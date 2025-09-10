公務員筍工｜政府請AO/EO等　9.13起網上申請　政務主任起薪6.1萬

政府今日（10日）宣布，將於周六（13日）聯合招聘政務主任、二級行政主任、二級助理勞工事務主任、二級助理貿易主任及二級管理參議主任等公務員學位職系。申請人必須透過公務員事務局網頁的網上申請系統遞交申請，截止申請日期為10月3日下午11時59分。所有符合相關入職條件的香港特別行政區永久性居民均可投考。



必須經網上系統遞交申請 10月3日中午前截止

政府將於周六展開2025/26年度聯合招聘政務主任、二級行政主任、二級助理勞工事務主任、二級助理貿易主任及二級管理參議主任的工作。申請人必須透過公務員事務局網頁的網上申請系統遞交申請，截止申請日期為10月3日下午11時59分。

政府指，今次聯合招聘目標是招聘40名政務主任、100名二級行政主任、10名二級助理勞工事務主任、8名二級助理貿易主任及10名二級管理參議主任。

合資格申請人需應考聯合招聘考試

所有符合相關入職條件的香港特別行政區永久性居民均可投考，而現正修讀大學學士學位或同等學歷，並將在2025/26學年或2026/27學年畢業的學生也可提交申請。合資格的申請人會獲安排參加於11月29日在香港舉行的聯合招聘考試。除了應考聯合招聘考試外，所有申請上述職位的人士必須具備：

（一）綜合招聘考試兩張語文試卷（中文運用和英文運用）的二級或獲接納為等同的成績；



（二）綜合招聘考試能力傾向測試的及格成績；及



（三）「基本法及香港國安法測試」（學位／專業程度職系）的及格成績。



需取得「基本法及香港國安法測試」及格成績

政府表示，尚未取得上述綜合招聘考試所需成績的申請人也可申請，他們會獲安排參加於11月29日在香港舉行的特設綜合招聘考試。本地考生如尚未取得「基本法及香港國安法測試」（學位／專業程度職系）的及格成績，須另行報考數碼化「基本法及香港國安法測試」（學位／專業程度職系），並在11月29日前取得及格成績方會獲考慮聘用。申請人必須取得綜合招聘考試及「基本法及香港國安法測試」的所需成績，聯合招聘考試的答卷才會獲處理。

可於香港以外7個城市應考

申請人亦可選擇於11月29日在北京、上海、倫敦、紐約、多倫多、溫哥華及悉尼的其中一個場地應考聯合招聘考試。同時，綜合招聘考試及紙本形式的「基本法及香港國安法測試」（學位／專業程度職系）將於同日在該7個城市舉行，報名期及申請條件與聯合招聘相同。

根據政府網頁資料，政務主任(Administrative Officer) (AO)的總薪級表27至44點，即月薪由 61,865元至119,650元；二級行政主任(Executive Officer II) (EO II / EO2)的總薪級表15至27點，即月薪由35,080元至61,865元。