施政報告｜工程師學會倡加強育才　新會長談外勞：部分工種仍缺人

特首李家超將於9月17日公布新一份《施政報告》，工程師學會提交建議，包括全面評估未來人力需求、加強培育本地人才、加強城市抵禦極端天氣能力等。新上任的會長周健德表示，社會急速變革，工程界必須突破傳統框架，推動跨界協作與科技創新。



談到政府外勞政策，她認為工程界本地工人整體充足，但部分工種仍有需求，未必可以全面用機械取代人手，「香港請到人嘅話，唔會無啦啦喺出面請。」



工程師學會早前選出新一屆執委。（林遠航攝）

周健德成創會50年來首位女性會長 定4大工作重點

工程師學會早前換屆，去年的高級副會長周健德今年「坐正」，擔任會長，是學會創會50年來的首位女會長。她表示，學會未來有四大工作重點，期望可以培育本港工程創科新態、推動工程界可持續發展、推動跨界別合作為未來工程需求、加強新領域如經濟轉型等政府的倡導。

她又提到社會急速變革，工程界必須突破傳統框架，推動跨界協作與科技創新。學會會繼續繼續促進行業多元包容及可持續，例如鼓勵業界推出便利女性生育措施，幫助工程師業界吸引及挽留人才。

就下月公布的新一份《施政報告》，工程師學會向政府提交22項建議，包括全面評估未來人力需求、加強城市抵禦極端天氣能力、在泊車咪錶加裝中速充電器等。同時建議政府增撥資源，挽留本地人才，促進與內地及外地工程師交流。

工程師學會新任會長周健德鼓勵本地業界積極轉型。（林遠航攝）

促工程師要積極轉型：唔係話我起樓就唔可以起橋

近年本港工程量減少，周健德認為，工程師要積極轉型，「唔係話我起樓就唔可以起橋」;她又提到中東、東南亞地區有很多機遇，香港工程師可走出去，加上未來會有北部都會區發展，政府未來5年每年平均有1,200億元的工務工程，相信工程師仍有發展機會。

指燒焊、熟練技工等仍需人手需求：香港請到就不會需請外勞

談到政府外勞政策，周健德認為本地工人整體充足，但部分專業例如燒焊、熟練技工等仍有需求，亦非機械能全面取代，又指僱主須照顧外勞的起居飲食和交通等，「香港請到人嘅話，唔會無啦啦喺出面請。」

政府現時優先推展北都項目，暫無交椅洲人工島時間表。周健德指，學會鼓勵兩個項目同時推展，但相信政府已審時度勢，才決定暫時「擺低」交椅洲項目，又認為發展創科等產業需要時間，人工島項目稍遲仍可配合產業發展。