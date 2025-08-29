施政報告｜中學校長會倡允凍結逾10%教員編制　申領更多現金津貼

行政長官李家超將於9月17日發表新一份《施政報告》，並已舉行數場地區諮詢活動，各界近日亦紛紛提出建議。香港中學校長會今日（29日）發文，建議政府加強規劃數字教育，加快2025年初成立的「數字教育策略發展督導委員會」工作步伐；在財赤削資時期進一步「拆牆鬆綁」，賦權學校靈活理財，如容許資助學校因應校情，申請凍結超過10%的教員編制以申領更多現金津貼等。



8月3日，行政長官李家超到元朗官立中學出席第二場施政報告地區諮詢會。（李家超Facebook）

中學校長會今日在網頁上載了一篇由執委會撰寫的文章，題為「香港中學校長會對2025施政報告的建議」。執委會從「積極行動 規劃數字教育」及「教育為本 迎難而上」兩方面，向行政長官即將發表的施政報告提出建議。

在「積極行動 規劃數字教育」方面，執委會建議政府加快2025年初成立的「數字教育策略發展督導委員會」工作步伐，力爭在2026年制訂和公布數字教育的政策、實施策略、不同範疇的行動計劃和資源安排等，讓香港中小學能配合國策，緊貼世界發展趨勢，培育人才。

執委會認為，政府可考慮提升「數字教育策略發展督導委員會」的層次，並現有「資訊科技教育策略發展督導委員會」的職能和資源，提高效益。此外，政府亦可善用「政、產、學、研、投」的協作基礎和香港聯通中外的優勢，推動中小學數字教育的發展，例如鼓勵香港生成式人工智能研發中心，開發內聯外通及適用於香港學校的大語言模型；引進中外科技企業，建立多個類似落戶數碼港的「香港人工智能科普培訓基地」，為本地中學生和教師提供與時並進的培訓課程。

香港中學校長會成員。（香港中學校長會網頁）

公營學校財政壓力增 學校生存風險上升

至於「教育為本 迎難而上」方面，執委會指出，政府因財赤削減資助和學齡人口下降的衝擊下，對教育生態和學校發展構成影響；又指未來公營學校的財政壓力增加、學校生存風險上升等因素，不利於「辦強辦優基礎教育」和「激發教育發展活力」。

執委會續指，今年5月教育局公布「中學規劃未來路向優化方案」，削減公營學校營辦津貼、取消部分學生資助、收緊資助資格、減少師生比例、提高學校開班門檻、加大班級結構4變5先導計劃等措施，不利師生互動、照顧學生差異和優化學習環境，令學界不解和憂慮。

倡修例制訂政策 吸納非本地中學生

執委會認為，政府宜以「儲才育才」為發展目標，採取持續發展型的政策，建議政府著手研究修改相關條例的可能性和靈活性，以善用學額，吸納非本地中學生的政策措施；加強規劃研究發展新區域，平衡現時各區學校和學額供求，有效重置和改善中學校舍環境，優化學習環境。

香港中學校長會執委會亦建議，在財赤削資時期，政府可進一步「拆牆鬆綁」，賦權學校靈活理財，如容許資助學校因應校情，申請凍結超過10%的教員編制以申領更多現金津貼。（資料圖片）

延長撥款使用時限、擴大使用範圍

執委會亦建議，在財赤削資時期，政府可進一步「拆牆鬆綁」，賦權學校靈活理財，如容許資助學校因應校情，申請凍結超過10%的教員編制以申領更多現金津貼；延長各有時限撥款的使用時限和擴大使用範圍；進一步租借校舍或設施予社區，鼓勵學校開源。

執委會最後指，盼望特區政府與學界同行，以系統思維和更強的改革意志，推動香港教育「改革創新」，向前邁進。