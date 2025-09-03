施政報告2025｜團體倡政府派100萬張餐飲消費券　滿$300減$100

施政報告本月17日發表，團體「一國兩制青年論壇」提出十大建議，包括提出政府每周派發一百萬張餐飲券，消費滿300元減100元，料涉及52億元，預計為香港注入逾156億港元的消費。此外，智庫建議延長內地居民簽注逗留期限至14日，爭取擴大一簽多行至北京、上海、天津和重慶。



一國兩制青年論壇對施政報告提建議。（一國兩制青年論壇網頁）

建議每周派100萬張消費券

「一國兩制青年論壇」建議一百萬張滿300元減100元的餐飲消費券，每人每周限取1張，可累積並疊加使用，限周六中午至周日午夜在全港餐廳使用。消費券計劃全年共52期，料投放52億元，為本港餐飲市場注入超過156億元的消費。

至於消費券的資金來源，「一國兩制青年論壇」建議徵收每人10元的陸路離境稅，包括乘搭所有公共交通工具和自駕人士，並成立基金，協助受北上消費影響的行業。

智庫爭取擴大一簽多行至四個直轄市。（梁鵬威攝）

倡對北京、上海、天津和重慶開放一簽多行

此外，「一國兩制青年論壇」指高才通等各類投資和人才入境計劃的潛在申請者，有必要加深對香港了解，建議增加逗留期限至14天，料有助更多優秀內地人才申請移居香港。

他們建議政府在大灣區內地九市簽注逗留時間直接增加為14天，每次簽兩次，並同時實施一簽多行；建議對北京、上海、天津和重慶開放一簽多行制度，一次來港維持7天，第二次簽注開始可以選擇留港7天或14天。