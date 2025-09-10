今日新聞8分鐘｜18歲女中詐騙墮樓｜警石澳道首用無人機執法

有片︱西貢水警基地漁護署船隻起火 2人受傷 船尾噴火傳爆炸聲

今日（10日）上午11時48分，位於西貢對面海華容路的水警東分區基地有屬於漁護署的船隻起火，並傳出爆炸聲。船上兩名漁護署男職員受傷，當中一人面及手腳約兩成皮膚燒傷。由讀者提供的片段可見，一艘白色船的船尾冒出熊熊火光，濃濃黑煙籠罩船身；一條火線亦伸出船尾。

消防出動一條喉及一隊煙帽隊撲救，於13分鐘後將火救熄。據知，當時船上有3名漁護署職員，其中兩人分別燒傷及擦傷，分別送到伊利沙伯醫院及將軍澳醫院治理。

私家車疑東廊故障 司機擸鐵棍恐嚇拖車師傅 警查近一月拉人檢毒

警方8月14日接獲一名拖車司機報案，指當日凌晨於東區走廊協助一名男子處理車輛故障期間，與該男子因瑣事爭執。其後，該男子懷疑於一輛私家車的車尾箱，取出一枝長約60厘米的鐵棍恐嚇報案人，報案人遂登上拖車離去。案件沒有人受傷。

東區警區反三合會行動組人員接手調查，今日（9月9日）在青衣區拘捕一名21歲姓賴本地男子。人員亦於青衣區一停車場檢獲該輛涉案私家車，並在車內檢獲兩盒及兩包懷疑大麻餅、4包懷疑大麻花，及一枝懷疑含有依托咪酯（前稱「太空油」）的容器，毒品總市值約1.4萬元。被捕男子涉嫌「刑事恐嚇」、「管有攻擊性武器」及「販運危險藥物」，現正被扣留調查。案件由東區警區反三合會行動組跟進。

早前網上曾流傳相關片段，帖文稱「半夜一點幾收到張order，去到發現係快餐車（毒品車），唔幫佢做，佢竟然老（惱）羞成怒，想打我。 」 一度引起網民熱議。

馬頭圍邨車禍｜死者丈夫兒子忍痛檢遺物 中電司機涉危駕致死被捕

土瓜灣馬頭圍邨今午（9日）發生1死6傷奪命車禍。一輛中電電動私家車，在馬頭圍邨停車場內，懷疑先撞到兩名途人，再撞及另外兩部車。一名姓謝（55歲）捱撞女途人重創送院不治；另一名女途人、電動車男司機和其車上4名乘客受輕傷送院。

警方表示，經初步調查後，以涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」，拘捕中電電動車的姓姓李（62歲）男司機，他正被扣查；據報他駛至停車場入口時，曾逆線行駛並失控。據了解，死者亦居於馬頭圍邨，其丈夫和兒子事後趕抵現場，忍痛檢回死者的手袋遺物，其後趕往醫院。中電早前回覆指，已派員到醫院跟進及慰問家屬，會提供適切協助。

珍惜生命｜西營盤18歲港大內地女生墮樓亡 生前疑中詐騙

西環西營盤發生墮樓案。今日（10日）凌晨1時半左右，警員巡經干諾道西162至164A號昌寧大廈期間，發現一名女子倒臥對開路面，懷疑對方從高處墮下，於是通知上峰及通知消防救護員。女事主昏迷被送往瑪麗醫院搶救，其後被證實死亡。

警方經初步調查證實死者姓黃18歲，是上址住戶，相信由單位墮下，現場檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。

有片｜警石澳道首用無人機執法 兩車違規斷正 轉彎越線險相撞

警方交通部於上周四（4日）舉行記者會，預告本周統籌五大總區進行全港性大規模執法，並會首次使用無人機在非市區路段作試點進行交通錄影執法，加強對違例司機的阻嚇性，包括石澳道及荃錦公路。今日（10日）早上10時，港島交通部在石澳道使用無人機在高空定點蒐證，錄影交通違規事項。傳媒採訪期間，警察用無人機至少拍攝到有兩輛私家車轉彎時越雙白線，其中有兩車更險些相撞，警方稍後將再翻看影片確認車牌，將會發出告票。

至下午3時許，新界南交通部亦在荃錦公路使用無人機錄影執法。

淺水灣道停電｜港燈：11千伏高壓電纜意外損壞 約230戶受影響

港島淺水灣發生停電事故。《香港01》接獲消息，指淺水灣道23號「聚豪居」一帶有電力故障。現場消息指，淺水灣道一個地盤當時正進行工程，有工人疑使用機器鑽洞至近3米深時，懷疑觸及高壓電纜致其損壞，影響數個變電站，導致附近淺水灣道19至27號一帶停電。

香港電燈回覆查詢時表示，今午約2時35分，港燈的11千伏高壓電纜線路，懷疑被第三方工程意外損壞，影響淺水灣道數個變電站，附近約230多名客戶的電力供應受到影響。經搶修後，截至晚上7時30分，已成功為大部分受事件影響的客戶恢復臨時供電。

阿Mo父親指治療資源面臨停止 電盈MakerVille：現不合適作出評論

MIRROR演員會墜屏意外中嚴重受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）受傷至今163周，其父李盛林在上周六( 6日)的代禱信中稱，阿Ｍo的治療資源出現「真空」跡象，「這份支持似是未能確實繼續，前方的路該如何前進，我們仍未知曉 。」

涉事MIRROR演唱會由電訊盈科子公司大國文化及MakerVille主辦，MakerVille今日（9日）表示，過去超過三年有負責阿Mo的醫療及相關開支，亦與阿Mo家人繼續保持溝通，由於阿Mo已展開向12個單位索償，而有關司法程序仍在進行中，因此在此階段並不合適作出進一步評論。

立法會推翻同性伴侶關係登記條例草案 本屆首度否決政府法案

立法會今日（10日）恢復二讀《同性伴侶關係登記條例草案》，出席87名議員中只有14票贊成，71票反對，以及1票棄權，否決法案。這是本屆議會運作近四年以來，首次否決政府法案。

以色列空襲多哈 哈馬斯：襲擊致6死惟所有領導人生還｜有片

卡塔爾首都多哈（Doha）9日發生多宗爆炸，目擊者稱卡塔拉區（Katara）出現煙霧。以色列國防軍和以國家安全總局（又稱辛貝特，Shin Bet）發表聲明證實，以方對哈馬斯高層進行「精準打擊」。路透社引述兩位哈馬斯消息人士稱，在多哈進行停火談判的哈馬斯官員倖免於難。哈馬斯承認，襲擊造成6人死亡，包括首席談判代表哈亞（Khalil al-Hayya）的兒子，惟強調包括哈亞在內的領導層全部生還。