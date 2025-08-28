獨居漢縱火自殺卻誤殺鄰居　多疑高敏致判斷失常　判無限期醫院令

患精神分裂的六旬獨居漢，202年時疑其公屋單位會被收回，加上不懂用「安心出行」程式感到有壓力，以為自殺是唯一出路，年凌晨在沙田新田圍邨單位縱火，卻令28歲男鄰居死亡。六旬漢早前承認誤殺及蓄意縱火罪，報告指被告多疑高敏，導致其判斷力失常，高等法院法官陳嘉信今（28日）稱，為了公眾安全和被告福祉，判處無限期醫院令，讓被告接受精神治療。



被告馮進貴，60歲，無業，原被控一項謀殺罪，他否認控罪，控方基於減責精神失常，接納被告承認誤殺罪。被告另承認一項有意圖而縱火罪。控罪指被告於2022年4月24日凌晨，在新田圍邨豐圍樓縱火及誤殺蕭。

被告馮進貴在現場被捕，鄰居稱見被告家起火時，被告只站在一旁冷眼旁觀。（陳永武攝）

男事主蕭進軒被困單位，被消防救出送院搶救後不治。（陳永武攝）

蕭的祖母救出時已陷入昏迷，最終獲救。（陳永武攝）

妻在被告確診心理病後搬走

法官陳嘉信判刑前引述報告指，被告在1993年結婚，與妻子育有3子女。被告年輕時任廚師，後來因心理問題無法再下廚，妻兒在被告確診心理病後搬走，留下被告獨自在涉案單位居住。

怕棋友毒害終日留家看電視

被告其後確診妄想症，2006年自殺未遂，疫情期間因為不懂得用「安心出行」和疫苗通行證，未能進入指定場所，他又認為公園捉棋的棋友會下毒害他，只好留在家中看電視。

收房署信以為單位會被收回

案發前不久，被告接獲房署信件，他擔心其單位會被收回，種種因素結合令被告認為唯一解決方法只有自殺，惟最終火勢失控，令鄰居受害，被告稱他無意殺人。

報告指被告多疑高敏

陳官指精神報告指，被告案發時不能控制其精神狀況，受壓會感到多疑和高敏，以致判斷失常。精神科醫生建議被告接受無限期醫院令，接受持續治療，學習處理壓力方法。陳官考慮到公眾安全和被告福祉，判處無限期醫院令。

事主嫲孫是被告鄰居

案情指，被告與妻子和3名兒子原本居於沙田新田圍邨豐圍樓19樓某單位，妻兒其後遷出，被告在該單位獨居。28歲死者蕭進軒（譯音）與其父和祖母是被告鄰居。

單位起火被告在旁冷眼觀看

案發日凌晨2時許，鄰居被濃煙弄醒，到走廊查看，發現被告身處走廊，其單位門口起火。其後被告返回自己單位，鄰居發現單位客廳起火遂幫忙救火，被告則冷眼旁觀。

事主與祖母被困單位

火警造成約400人緊急疏散，男事主蕭進軒和祖母被困單位，蕭送院證實不治。被告警誡下稱，因感到不開心，所以在單位的床上和門口雜物起火。被告亦有燒傷，之後被送院救治。

案件編號：HCCC349/2024、HCCC350/2024