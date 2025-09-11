香港國際學校創校團體向管理團體提訟指違協議　只為富裕階層服務

位於淺水灣的香港國際學校（Hong Kong International School，HKIS）疑發生管理風波，美國路德會（The Lutheran Church – Missouri Synod，LCMS）今日（11日）以創辦團體名義發聲明，指受託於美國路德會負責學校日常管理的Hong Kong International School Association Limited（HKISAL）管理層涉嫌多次且持續嚴重違約，行為包括在知情下屢違反《營運協議》、教育局指引、通告及合約及内部章程等。



教育局表示，密切監察全港學校，包括國際學校的管治與運作，首要關注學校的學與教質素，以及學生的福祉，而局方將密切關注情況，以確保機構的運作不會影響學生的福祉。由於法律程序進行中，教育局現階段不作評論。



位於淺水灣的香港國際學校（Hong Kong International School，HKIS）疑發生管理風波。（HKIS FACEBOOK）

美國路德會指學校管理模式與初衷背道而馳：似乎只為富裕階層服務

LCMS董事會主席Mr. Christian Preus在聲明表示，美國路德會唯一且合理的要求就是HKISAL依據《營運協議》管理HKIS，並指LCMS創辦香港國際學校初衷是建立一所秉持基督教價值觀，並開放予不同階層學生的學校，以服務整個香港社區。

根據已訂明的《營運協議》，香港國際學校必須遵從該方向管理，但美國路德會認為HKISAL現今的管理模式已與創校初衷背道而馳，似乎只為富裕階層服務。

聲明指管理團體屢違《營運協議》 認為龐大資金應用減高昂學費等

聲明指，HKISAL管理模式猶如一所牟利商業機構，不斷提高學費及爭取財務回報， 漠視創辦團體價值觀、初衷以及對香港國際學校和香港社會期許。創辦團體認為學校龐大資金應用於減低高昂學費、擴大招生規模及或大幅增加獎學金與助學金，令更多香港學生享用優質教育資源。

聲明指辦學團體已做好終止協議準備 如違約未獲糾正將原址辦新校

聲明指，無意透過今次訴訟尋求任何經濟賠償，訴訟目的是要求HKISAL履行《營運協議》條款，並指只要HKISAL能履行協議一切爭議可立即終止，但若拒絕，辦學團體已做好準備終止協議，適時將學校從淺水灣校舍撤出，並於原址開辦 Hong Kong Pacific School（HKPS）。