第十屆「一帶一路高峰論壇」落幕　破紀錄促成45份合作備忘錄

由特區政府與香港貿發局合辦、為期兩日的第十屆「一帶一路高峰論壇」於周四（9月11日）圓滿落幕，共吸引6,200名來自超過70個國家及地區的政商界翹楚參加，包括超過90位政商界代表發言，以及逾100個代表團參與。期間破紀錄促成45份合作備忘錄，並展示超過300個投資項目，安排逾800場一對一項目對接會，充分發揮香港作為「超級聯繫人」及「超級增值人」的優勢，鞏固作為「一帶一路」倡議功能平台的重要角色。



由香港特別行政區政府與香港貿發局合辦的第十屆「一帶一路高峰論壇」於今日圓滿落幕，匯聚近100位「一帶一路」沿綫及相關國家和地區的政商領袖擔任演講嘉賓，吸引6,200名來自超過70個國家及地區的政商界翹楚參加。 （主辦方提供圖片）

今屆論壇以「合作求變 共建未來」為主題，引入多項新元素，以深化合作與促進項目對接的流程。新增的「一帶一路」重點項目環節聚焦泰國及沙特阿拉伯的重大基建項目，備受關注。而「投資項目介紹環節」中新增的「中東及東盟市場聚焦」主題亦廣受好評。此外，新增「東盟專區」展示來自該地區全部10個成員國多個領域的最新項目，加強區域內的合作契機。

圖為2025年9月10日，行政長官李家超出席第十屆「一帶一路高峰論壇」。（政府新聞處圖片）

李家超：論壇10年逾120國家或地區逾4.5萬人參與

行政長官李家超在開幕環節致辭時表示，「一帶一路高峰論壇」促進政府、企業和人文交流，合作求變，10年來已累計逾120個國家和地區共45,000多人參與論壇，展示超過2,800個項目，透過合作和聯通構建共同願景，實踐共建「一帶一路」倡議的核心價值。

他表示，港府全速拓展香港的國際商貿網絡。他在過去3年訪問12個共建「一帶一路」國家，大部分均率領特區高級別商貿代表團出訪，見證香港與相關經濟體達成逾160份合作備忘錄、合作協議和成果。香港已與14個「一帶一路」國家簽署自由貿易協定、約20個「一帶一路」經濟體簽署投資協定、37個「一帶一路」稅務管轄區簽署全面性避免雙重課稅協定。去年，香港與共建「一帶一路」國家的商品貿易額逾2,760億美元，較2013年增長約八成，為同期香港對外商品貿易額增幅的3倍。

備忘錄連同論壇前落實項目和交易 總值約10億美元

在論壇上，特區政府和相關機構與海外政府和機構展示9份合作備忘錄，涵蓋律政司、香港金融發展局、廉政公署、香港海關、香港天文台等，以及巴基斯坦、印尼、匈牙利、卡塔爾、柬埔寨、阿曼和阿聯酋，推動雙邊合作和交流。論壇亦促成其他約36份涵蓋多個領域的合作備忘錄。這些備忘錄連同最近在論壇前落實的新項目和交易，總值約10億美元。

論壇亦有超過200位獲頒「一帶一路獎學金」的學生、本地大學生、「連青人網絡」會員和青年發展委員會的青年大使參與。周四（11日）舉行的青年專章除了繼續邀請香港、內地和「一帶一路」國家的青年商業領袖分享經驗外，今年亦新增交流元素，讓參與者通過交流，進一步了解「一帶一路」的最新發展和機遇。