今日新聞8分鐘｜P牌車撞兩婆孫　一死一傷｜粉嶺冷氣技工疑觸電亡

九龍灣貨車遭縱火 全車陷火海傳爆炸聲 目擊者：唔敢埋去

今日（12日）凌晨零時許，停泊在九龍灣翠興街的一輛貨車冒煙起火，火勢蔓延波及前方一輛吊臂車。消防員接報到場將火撲熄，事件中無人受傷，亦毋須疏散，惟經初步調查相信起火原因有可疑，警方列縱火案跟進，暫未有人被捕。社交平台今日流傳一段3分鐘長的片段，拍攝到貨車陷入火海的畫面，不斷噴出火舌及大量濃煙，並傳出陣陣燃燒聲響及爆炸聲。

尖沙咀電動單車起火焚燒 車主撲火不果棄車離去

尖沙咀有電動車輛起火。今日（11日）傍晚6時39分，一輛電動單車於加拿分道近碧仙桃路起火，驚動多名途人報案。消防趕至開喉灌救，於7時25分將火勢撲滅。火警幸無人受傷，起火原因有待調查。

灣仔電訊公司近200部iPhone 16不翼而飛 疑店舖經理監守自盜

新iPhone 17開售在即，有電訊公司揭發一批iPhone 16失竊。今日（11日）中午12時20分，灣仔莊士敦道162號地下一間電訊公司，職員在貨倉檢查及點算貨物時，發現一批近200部、共值約200萬元的手機不翼而飛，懷疑被人偷走，於是報警。警方將案件列作「盜竊」處理，交由灣仔警區刑事調查隊第七隊跟進。

秀茂坪利安道掛「P牌」私家車撞兩婆孫 六旬外婆傷重身亡

今日（12日）早上8時41分，秀茂坪利安道近順利紀律部隊宿舍發生奪命車禍。一輛掛上「P牌」的ORA電動私家車，撞到一名女子及一名男童，其中女傷者頭部重傷昏迷，送往聯合醫院搶救後不治。

粉嶺小學電工維修冷氣時疑觸電 昏迷送院搶救不治

今日（12日）上午10時53分，粉嶺和睦路2號一間小學發生工業意外。據報一名工人工作時懷疑觸電，昏迷不醒，送往北區醫院搶救後不治。警方列工業意外跟進。

小欖簡約公屋｜23顆連接核心牆螺絲遭擅剪短 工序停工 工人已炒

小欖「樂安排」簡約公屋項目地盤疑有人偷工減料，切短用作固定預製單位與石屎牆之間的螺絲。政府已確認事件，指該地盤有23個撐板螺絲被切短，已責成承建商盡快完成修繕工作，涉事地盤已被即時停工。

Charlie Kirk遇刺｜FBI發布疑犯照片 懸紅10萬籲公眾提供線索

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的盟友柯克（Charlie Kirk）9月10日在猶他州猶他谷大學（Utah Valley University）出席公開活動時遭到槍殺。事隔一日，聯邦調查局（FBI）11日在網上發布嫌疑人（person of interest）照片，呼籲公眾協助他們緝兇。

日本關東破紀錄豪雨 多區水浸 列車變瀑布 東京1人遭貨櫃壓死

日本關東地區近期遭遇破紀錄豪雨，以東京都目黑區為例，當地9月11日1小時內就降下134毫米的雨量、創下歷史新高，更造成多條河川氾濫及市區淹水。

社群上也出現不少災情的畫面，另外東京港傳出貨櫃倒塌的意外，造成1人死亡。