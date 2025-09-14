屯門欣寶路簡約公屋撑板螺絲孔被開大　房屋局：正常工序不損安全

繼屯門小欖樂安排簡約公屋項目地盤出現偷工減料，《香港01》收到讀者報料稱，由同一承建商「安保—俊和聯營」興建的同區欣寶路簡約公屋項目，亦疑似出現工序問題。連接建造混凝土核心牆的撐板，疑因趕工程進度而被開大螺絲孔，從而導致螺絲鬆動。



房屋局回覆查詢指，一般而言，結構設計上容許承建商就現場情況適度調整核心牆的撑板開孔大小，屬現場施工工序之一，不會影響建築物結構安全。當局又指，建築署在日常檢視時，亦留意到同一承建商興建的柴灣簡約公屋地盤有類似情況，在建築署指導下，承建商已作出相應的跟進工作。



屯門欣寶路簡約公屋疑似出現工序問題，連接建造混凝土核心牆的撐板被開大螺絲孔。（鄭子峰攝）

《香港01》收到讀者報料指，繼位於屯門小欖樂安排簡約公屋項目地盤有撐板螺絲被剪短，由同一承建商「安保—俊和聯營」負責的欣寶路簡約公屋項目，亦疑似出現工序問題。該名人士指，由於樂安排事件，建築署早前到該地盤視察，發現連接建造混凝土核心牆的撐板被開大洞口，又指現時地盤處於「半停工」狀態。他又指，有人為趕工程進度，將洞口現場開大，又提到「安保」沒有工程師驗收，「任由工人即場發揮」。

香港工程師學會結構分部前任主席陳世昌表示，撐板的位置要看圖紙才能確定，其重要作用是穩固結構構件與核心牆的連接。他表示，根據圖片的情況，有可能是撐板的洞口與預製位置可能有一些出入，故要將某一個洞口開大，與螺絲連接。該做法應有工程師的圖紙或指令，例如如何做法，開大多少並如何在安全合理的情況下安裝好。

他表示，如洞口太大，上螺絲後的穩固性會有問題，變得不夠結實。可能整個設計需要工程師檢視是否構成危險，或作出輕微更改，例如更改螺絲大小，以作為補救。

他又表示，該工序在一般工作時間進行，與政府或工程師一般巡查的時間未必吻合，故未能偵測到。一般要由承建商負責按圖紙動工，如有出入的話，應由結構工程師的圖紙或指示進行修改或補救。

陳又指，承辦商需要負責每一個連接位的工序，並自我檢視是否合乎圖紙的要求。在整個安裝的完成或局部完成時，再要求工程師以抽樣性的方式驗收。

房屋局回覆查詢表示，「安保—俊和聯營」是屯門第54區及柴灣常安街「簡約公屋」項目的承建商，建築署一直恆常派員檢視上述工程的質量及進度。

局方指，因應實際情況而調整連接現場建造混凝土核心牆的撑板開孔，是地盤不時會有需要的情況。一般而言，結構設計上容許承建商就現場情況適度調整核心牆的撑板開孔大小。調節開孔大小屬現場施工工序之一，承建商在檢視相關設計後，便可按既定程序跟進及施工。

建築署團隊在日常檢視屯門54區及柴灣簡約公屋地盤時亦有留意到類似情況，在建築署指導下，承建商已作出相應的跟進工作。這些日常的施工工序，不會影響建築物結構安全，亦不會延期交樓。

簡約公屋「安保—俊和聯營」是屯門欣寶路簡約公屋項目的承建商。（鄭子峰攝）