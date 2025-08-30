何永賢指9500個簡約公屋單位今年落成　2026年可望提供3萬個單位

政府原定於2027/28年度完成約30,000個簡約公屋單位的興建目標，房屋局局長何永賢今早（30日）在一個電台節目中表示，這個目標有望提早至2026年達成。她指，今年將有9,500個簡約公屋單位落成，明年便可供應兩萬個單位，預計2027年時離原定目標僅相差約200個單位。她亦稱，2026年會有約30,000個簡約公屋單位出現。



政府預計未來10年，將興建30.8萬個公營房屋單位。啟德一帶正興建居屋、簡約公屋和公屋，是市區主要公營房屋供應地。(資料圖片/盧翊銘攝）

何永賢在商台節目《政經星期六》中指，政府有望於2026年提早達成約30,000個簡約公屋單位的興建目標，這個目標原定於2027/28年度才可達成。她預計2027年時離原定目標僅相差約200個單位，因有一個地盤需待學校搬走才可改裝。

何永賢強調，隨着建築技術的進步，簡約公屋的建設速度已可達到「三天一層」，相較傳統公屋的「五天一層」更見效率，亦可加快市民「上樓」的速度。她指出，簡約公屋使用的是組裝合成技術，結構透過現場穿鐵和灌混凝土連接，令施工時間大大縮短。此外，簡約公屋周邊配套設計較為簡單，也有助居民更快「上樓」。

2025年8月23日，何永賢與李家超討論簡約公屋租金。（資料圖片/林子明攝）

除了簡約公屋外，居屋亦是市民關注焦點。何永賢表示，未來5年連同房協將提供約5.5萬個居屋單位，平均每年有9,000至10,000個單位供市民申請。她期望透過穩定供應，讓居屋的超額認購倍數回落至較合理水平。

她解釋，過去居屋超額認購倍數高達30倍，意味每30人中只有1人成功認購，其餘29人落空。她認為這並非健康現象。「如果現在是13倍，仍然有13人失望，但比起以前的30人好得多，這代表情況已有改善。」她強調，政府會繼續檢視房屋供應與需求，推動「階梯流轉」機制，照顧不同層次市民的住屋需要。