結業潮｜盤點8月商戶家品店重災　AEON旗下執4間　執笠倉都要執笠

【結業潮／零售業／餐飲業／AEON／DAISO／LIVING PLAZA／執笠倉】本港結業潮持續，除了重災區的餐飲業外，各行各業的商戶相繼宣布結業，包括Burger King、Marks & Spencer等國際品牌、近60年歷史的上海理髮店、全港首間密室逃脫等。其中特賣場及家品雜貨店可謂8月的「重災區」，例如日資AEON旗下的DAISO及LIVING PLAZA共有4間店結業，遍佈港島及新界；另外文具佬生活百貨因中環租金「貴到離譜」決定關店，甚至連北角執笠倉也要止蝕離場「執笠」。下文將盤點8月份結業的店舖。



北角站昌明洋樓5間向英皇道舖位，開了3間淘寶式特賣場。其中執笠倉在疫情前開業，佔地兩層，已宣布將結業。（陳葦慈攝）

北角站昌明洋樓5間向英皇道舖位，開了3間淘寶式特賣場。其中淘66近期推出買滿100元享66折結業清貨優惠。（陳葦慈攝）

執笠倉北角店8.23結業︰租約期滿、止蝕離場

近港鐵北角站出口的昌明洋樓一段約50米長路段，5間面向英皇道舖位，聚集3間淘寶式特賣場。其中執笠倉北角店佔地兩層，早於新冠疫情前已開業，店家在社交媒體解釋，由於約滿結業，需要止蝕離場，最後營業日暫定為8月23日。

另一間特賣場淘66佔地較小，結業前推出清倉66折優惠，強調「租約期滿、徹底清貨、一件不留」。雖然店內的橫額印有「最後4天」，不過店員透露今個月仍會繼續營業。

文具佬在社交平台貼文，指中環分店約滿結業。（Facebook / 文具佬生活百貨）

文具佬生活百貨下半年最少3間店結業。（文具佬生活百貨FB圖片）

文具佬中環店租約期滿8.31結業 店家︰租金貴到離譜

連鎖家品雜貨店「文具佬生活百貨」最近多間分店結業，包括馬鞍山旗艦店等，引起市民關注。店家早前公布，中環分店租約期滿，將於8月31日結束營業，顧客到店買滿折實價100元即享8折優惠。

店家又指中環位於香港心臟地帶，地標位置租金「貴到離譜」，未來不會考慮於該區再開分店。店家早前曾澄清不是全線結業，只是部份分店正在調整，未來將有開店計劃。

DAISO及LIVING PLAZA最近相繼結業，圖為海怡半島LIVING PLAZA店。（AEON Stores Hong Kong FB圖片）

DAISO及LIVING PLAZA最近相繼結業，圖為大埔運頭塘DAISO。（永旺（香港）官網圖片）

DAISO及LIVING PLAZA共4間店結業 遍佈港島新界

日資百貨AEON旗下家品店DAISO及LIVING PLAZA最近相繼結業，8月涉及到大埔、海怡半島、上環及屯門大興店；若以LIVING PLAZA為例，結業店舖數量佔約一成。此前結業的店舖包括將軍澳LIVING PLAZA、黃大仙及北角新都城DASIO，即今年最少共7間店結業。

翻查資料，母公司AEON永旺（香港）今年3月曾公布業績，指去年淨虧損擴大至3.38億元，由於旅客消費模式出現根本性的轉變，同時港人北上消費成新潮流，一定程度上削弱在本地的消費動力。

結業分店／最後營業日



．大埔運頭塘DAISO／8月3日

．海怡半島LIVING PLAZA／8月20日

．上環LIVING PLAZA／8月24日

．屯門大興LIVING PLAZA／8月31日



在旺角新填地街有近60年的上海理髮店「新雅蒙娜麗莎理髮店」8月底結業。（梁鵬威攝）

在旺角新填地街有近60年的上海理髮店「新雅蒙娜麗莎理髮店」8月底結業。（梁鵬威攝）

旺角近60年歷史上海理髮店8月底結業 店主82歲告老還鄉

位於旺角新填地街、有近60年歷史的「上海新雅蒙娜麗莎理髮店」8月底結業，現年82歲的老闆顏偉國表示，開始對「一腳踢」洗剪吹感到吃力，加上店舖內外的多項裝置，被政府部門以不符合《建築物條例》要求修葺，於是告老還鄉返回上海。

顏偉國25歲時分別在旺角阿皆老街及砵蘭街開創事業，兩店其後在1991年合併。他解釋「蒙娜麗莎」代表甜蜜的微笑，希望讓每位顧客離店時，都露出蒙娜麗莎一樣的微笑。

太古坊白領餐吧「MR & MRS FOX」開業約10年，位於太古坊對開大廈的地面3層。（歐陽德浩攝）

「MR & MRS FOX」推出歡樂時光飲品九折優惠，以感謝顧客的支持。（歐陽德浩攝）

太古坊白領餐吧MR & MRS FOX開業11年8.22結業

座落太古坊對開的白領一族飯堂兼餐吧「MR & MRS FOX」樓高3層，開業11年以來一直是附近上班族的好去處，直至8月22日正式結業。店家為答謝上班族過去多年的支持，在結業前曾推出歡樂時光飲品九折優惠。

據了解，不少太古坊上班族在下班後到該店喝酒放鬆，惟近年外籍顧客不斷減少，晚間時段的收入因而受影響。而今年6月初位於太古坊二座的新加坡私人俱樂部「1880」，因陷入現金流困難只能結束香港業務。

日式放題「御滿屋」荃灣大鴻輝分店開業9年，將於今年9月16日正式結業。（OpenRice圖片）

通知提到結業原因為租約期滿。（「自助餐/放題/飲食/酒店優惠情報分享」FB群組圖片）

御滿屋荃灣店9.16租約期滿結業 上月推放題免費升級

日式放題品牌「御滿屋」位於荃灣大鴻輝分店亦由於租約期滿，將於今年9月16日結業。目前御滿屋全線共有4間店，除了即將結業的荃灣店外，其他門店分別位於旺角、屯門及大埔（店名為「滿屋」），其中屯門店今年4月25日在屯門市廣場開張。

御滿屋上月曾推出全線優惠，午市放題時段由兩小時免費升級至3小時，提供刺身海鮮及馬來西亞D24榴槤等食物，視乎選擇的時段及放題組合，價格介乎238至388元不等。

街坊凍肉小店「Mr. Cool 優質食材專門店」8月21日突然在社交媒體公布光榮結業。（蘇樂瑤攝）

「Mr. Cool 優質食材專門店」早在新冠疫情期間的2021年7月開業。（蘇樂瑤攝）

街坊凍肉店Mr. Cool不敵北上熱潮 月蝕5萬元8.24結業

位於深水埗的街坊凍肉小店「Mr. Cool 優質食材專門店」8月24日最後營業。負責人黃小姐向《香港01》表示，自新冠疫情結束後恢復通關以來，港人掀起北上消費熱潮，部份人甚至鋌而走險，從內地超市如Costco購買凍肉後過關帶回本港食用，生意因而大受打擊。

黃小姐感恩遇到良心業主，過去數年曾兩度減租，佔地1,500平方呎的地舖月租僅收4萬元，可惜合理的租金無法拯救生意，計及其他經營成本包括員工薪金及電費等，每月平均虧損5萬元。

馬莎Marks & Spencer食品專門店位於旺角朗豪坊地庫的分店近日宣布，因租約期滿將於8月24日結束營業。（朗豪坊網頁圖片）

結業前的8月18日至24日曾推出限時88折優惠。（OpenRice圖片）

馬莎Marks & Spencer朗豪坊店8.24結業 推限時88折優惠

馬莎Marks & Spencer旺角朗豪坊地庫分店佔地3,600平方呎，開業有近10年，供應超市的急凍食品、新鮮蔬果、罐頭、零食及麵包等，曾是馬莎在全亞洲最大的食品店。惟該店因租約期滿將於8月24日結業，更在8月18日至24日推出限時88折優惠。

翻查資料，馬莎在2022年1月及6月，分別關閉荷里活廣場店及黃埔店。另外荃灣荃新天地分店於去年3月結業後，同年11月在同一商場重開，至於中環旗艦店則在早前續租，月租600萬元。

博多拉麵別天神在社交平台解釋，結業原因是受到「太多不安因素困擾」。（博多拉麵別天神FB圖片）

博多拉麵別天神最後一間康山Aeon分店，最後營業日為8月31日。（OpenRice圖片）

博多拉麵別天神8.31結業︰太多不安因素困擾

創立於2013年的博多拉麵別天神公布，由於受到「太多不安因素困擾」，包括人手、租金及牌照，決定結束在康山Aeon的最後一間分店，最後營業日為8月31日。該品牌高峰期曾遍佈中環、尖沙咀、旺角、紅磡、北角及將軍澳等，惟近年不斷結業，如今只剩下太古店。

翻查資料，別天神拉麵早於2013年創立，更衝出香港遠赴美國西雅圖開設分店。創辦人曾到日本拜師學藝，為了紀念學師的「天神拉麵」，因此品牌命名為「別天神」。

Burger King山頂凌霄閣店結業後，全港僅餘香港國際機場禁區內的門店營業。（鄭子峰攝）

《香港01》本周一（11日）中午所見，雖然沒有出現排隊人龍，但店內幾乎滿座，大部份為外國及內地旅客。（鄭子峰攝）

Burger King山頂凌霄閣店8.31結業 僅餘機場禁區店

Burger King（漢堡王）山頂凌霄閣分店經營至8月31日結業，即全港僅餘一間香港國際機場離境大堂分店，吸引不少粉絲專程上山道別。該店在結業前推出限時優惠，凡購買兩個滋味趣華堡套餐或雙層煙肉芝士華堡套餐，即減20元。

翻查資料，Burger King早在上世紀80年代進軍香港，一度撤出，直至2003年「捲土重來」，高峰時期有逾20間分店，惟後來陸續結業。

本地首間真人密室逃脫遊戲公司「逃出香港」將於9月10日全線結業。（網上圖片）

「逃出香港」高峰期在旺角、銅鑼灣等多區設7間分店。（網上圖片）

真人密室「逃出香港」9.10全線結業 高峰期7間店

成立13年、本地首間真人密室逃脫遊戲公司「逃出香港」早前宣布，將於9月10日全線結業，由即日推出87折優惠，以答謝客人支持，更開玩笑指「再厲害解謎高手也總有要按下退出遊戲的時候。」

翻查資料，該店高峰期在旺角、銅鑼灣等多區設7間分店，惟現剩下旺角西洋菜南街一間分店，旺角分店現提供3個主題場景，索價168元至218元不等。

長沙灣盈暉海鮮酒家8月1日結業，拖欠50名酒樓各部門員工薪金。（盈暉海鮮酒家網頁圖片）

長沙灣盈暉海鮮酒家8月1日結業，拖欠50名酒樓各部門員工薪金。（盈暉海鮮酒家網頁圖片）

盈暉海鮮酒家長沙灣店8.1結業 拖欠50員工金額約700萬

盈暉海鮮酒家長沙灣店8月1日結業，飲食業職工會當時協助逾50名酒樓各部門員工到勞工處落案，追討金額約700萭，當中涉及欠薪、代通知金、有薪假期和遣散費等，當中有5名是外勞。

官網介紹稱，該店面積達1.3萬平方呎，可筵席40桌，另有5個VIP房間，內設舞台燈光、高清LCD電視及最新影音系統，賣點包括設有獨立洗手間的新娘房。目前盈暉海鮮酒家尚有海怡半島店。