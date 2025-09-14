網約車規管陳美寶：不考慮以競投方式分配牌照　避免淪炒賣工具

規管網約車服務的條例草案本月5日刊憲，提供服務的平台、車輛和司機三方均須領牌。運輸及物流局局長陳美寶今日（14日）在無綫電視節目《講清講楚》中表示，當局放寬車齡限制，從原本擬議申請牌照或續期時車齡不可超過7年放寬至低於12年是要確保供應，但政府不適合仔細訂明一個時段要有多少輛車供應，認為此做法會影響市場的優化平衡點。她又指，當局不希望網約車服務演化成炒賣工具，故不會考慮透過競投方式分配牌照。



運輸及物流局局長陳美寶（資料圖片/廖雁雄攝）

稱政府未必適合仔細訂明特定時段網約車供應量

陳美寶提到，當局放寬車齡限制，從原本擬議申請牌照或續期時車齡不可超過7年放寬至低於12年是要確保供應。被問及供應的下限，她說網約車司機出行的時間較難以掌握，部分司機一星期僅接單一至兩次，並指網約車已在港存在11年，已有既定的營運形態，體現共享經濟，「咁所以我哋都應該係要信奉市場嘅力量」，政府未必適合仔細訂明一個時段要有多少輛車供應，認為此做法會影響市場的優化平衡點。

至於網約車的發牌數量，陳美寶表示，整個網約車服務希望體現到共享經濟，「每一部車、每一個司機提供嘅服務要維持一個好嘅質素」，不希望網約車服務演化成租務市場，甚至淪會炒賣工具，當局日後考慮分配分式時，不會考慮透過競投方式達致分配，「否則好容易會令到呢啲牌變成有一個價格，或者成為炒賣」。

的士車隊車齡限制較嚴 陳美寶：車隊擁網約車缺乏的優勢

的士於加入的士車隊時車齡不得超過三年，整個牌照期內車齡不得超過十年，較網約車的規管嚴謹。陳美寶指，兩者是共存互補，各有優勢，車隊在透過網約平台接單的同時，亦可在街站接載乘客等，而此類優勢是網約車沒有的。她又提到，若網約車的車齡限制以7年為限的話，則有超過一半現時正提供服務的網約車輛都未能達到指標，認為會窒礙供應、影響司機的生計。