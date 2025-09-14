今日新聞8分鐘｜鐵騎士聯5警制服藏毒男｜九巴冒煙休班警勇撲火

車cam直擊｜大埔凌志疑越線撞小巴 小巴撞到同越線停車

大埔昨晚（13日）發生車禍。當晚8時03分，據報一輛綠色專線小巴及一輛銀色凌志私家車，駛至汀角路近洞梓路時相撞。意外中5人受輕傷，均由救護車送往那打素醫院治理。

網上流傳相關影片，相信是小巴「車cam」，片中可見，當時小巴沿汀角路往大美督方向行駛，凌志則沿汀角路往大埔方向行駛，其間凌志懷疑越線，兩車發生相撞，零件散落一地，小巴被撞到同樣越線停下。

調景嶺碼頭六旬漢疑扒龍舟後暈倒 昏迷送院搶救後不治

今日（14日）下午12時50分，警方接報，一名男子懷疑在調景嶺碼頭扒龍舟後暈倒，陷入昏迷。救護車到場將姓盧（61歲）男事主送往將軍澳醫院搶救，送院時用上自動心外壓機，最終證實不治。

據碼頭船家所講，一艘載有十多人的龍舟，扒至調景嶺碼頭一邊泊岸，龍舟上的人抬事主上岸，再在岸上為其急救，隨後由救護車送院。消息稱，死者沒有長期病患，但2023年曾因心臟不適求醫；事發時他參與龍舟訓練，準備上岸時暈倒。警方將案安排驗屍確定死因。

天平邨天明樓停電｜部份樓層料3日才復電 居民搬櫈出走廊乘涼

上水天平邨天明樓7樓電錶房昨午（13日）冒濃煙，今早（14日）仍有部份單位尚未恢復電力供應。大廈貼出通告，預計需時3日才能恢復受影響住戶供電。有居民因單位無電，雪櫃內的食物需要報銷，亦有居民選擇搬櫈出走廊乘涼，笑稱若這幾天單位尚未有電就「報團去旅行！」

有片｜觀塘藏毒男衝上的士惹懷疑 鐵騎士聯警制服 1警手傷送院

一名33歲男子今日（14日）凌晨在觀塘涉嫌藏毒和阻差辦公被捕，《香港01》讀者林小姐目擊制服犯人的經過，指該名男子衝上一輛的士，後方有兩名警員緊隨其後。男子衝出馬路企圖逃走，途經的鐵騎士見狀亦落車協力。制服過程近3分鐘，期間男子不停掙扎，警方增援壓制他，最終將其拘捕。制服期間一名男警手部受傷，送院治理。

澳門立法會選舉｜政府部門統計投票 岑浩輝：公僕有政治倫理支持

澳門立法會選舉今日（14日）舉行，逾33萬名選民選出14個直選議席，783名間選選民選出12席間選議席。澳門各政府部門近日收集公務員是否選民、會否投票、不投票原因等。澳門行政長官岑浩輝今早投票後表示，特區政府有責任組織、安排選舉，而公務員作為管治團體一員，有政治倫理去支持。至於不參與投票的公務員會否被懲處或跟進，他表示投票權利與紀律程序規定是「兩碼子嘅事」。

腳綁77支雪茄闖關 女子步態僵硬蓮塘口岸斷正

近日，一名女子腳綁77支雪茄經蓮塘口岸過關時被查。

倫敦15萬人參與右翼遊行爆衝突 26名警員受傷25人被捕｜有片

由英國極右翼、反移民人士湯米魯賓遜（Tommy Robinson）組織的「團結英國遊行」（unite the kingdom）9月13日在倫敦舉行，活動主張捍衛言論自由，同時稱要紀念於10日被槍殺的美國右翼名嘴柯克（Charlie Kirk）。英國廣播公司（BBC）指有15萬人參與遊行。倫敦警察廳表示，遊行人士與警方發生衝突，已造成26名警員受傷，25人被捕。

42年老字號金蒂餐廳結業 見證灣仔紅燈區式微 沙士轉型推兩餸飯

【結業潮／金蒂餐廳／餐飲業／酒吧／兩餸飯】再有老字號宣布結業。灣仔謝斐道一帶上世紀曾是美國水兵上岸後的尋歡之地，聚集大量酒吧及風月場所，其中在1983年開業的金蒂餐廳，號稱全港首間菲律賓菜餐廳，見證香港紙醉金迷的最後黃金期，當時每逢美國軍艦訪港的日子，大量水兵到店結識菲律賓女性滿足情感等需求，史坦尼斯號航空母艦甚至贈送紀念獎牌，以答謝餐廳長久的支持。