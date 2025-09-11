基孔肯雅熱｜增2宗輸入個案 沙田愉城苑七旬夫婦同遊番禺後感染
撰文：林遠航
出版：更新：
衞生署衞生防護中心公布，截至今日（11日）下午5時，中心錄得兩宗新增感染基孔肯雅熱的輸入個案。兩名患者為夫婦，丈夫現年75歲、妻子79歲，同住沙田愉城苑。兩夫婦於上月30日至本月6日曾到訪廣州市番禺區，周二（9日）開始出現發燒、頭痛和關節痛，女病者亦出現皮疹。二人早前被送往沙田威爾斯親王醫院，目前情況穩定。
本港今年累計錄得16宗基孔肯雅熱確診個案，全部屬輸入個案。
中心指，該對染病夫婦同住沙田愉城苑，兩人曾於上月30日至本月6日到訪廣州市番禺區。二人回港後於周二（9日）出現發燒、頭痛和關節痛，女病人亦出現皮疹。他們昨日（10日）前往普通科門診診所求醫，其後雙雙被轉送到沙田威爾斯親王醫院，並獲安排入院在無蚊環境下接受治療，目前情況穩定。
兩名病人的血液樣本經檢驗後，均證實對基孔肯雅熱病毒呈陽性反應。他們有一名家居接觸者，並沒有同行到廣州市，現時沒有出現病徵，正接受醫學監察。
中心續指，由於兩名病人於潛伏期身處廣州市，相信他們是在外遊期間受到感染，均屬輸入個案。中心會繼續進行流行病學調查，並已把個案通報廣東省衞生當局。
本港今年累計錄得16宗基孔肯雅熱確診個案，全部屬輸入個案。而在2016至2019年間，本港每年錄得介乎1至11宗輸入個案。
中心提醒市民，雖然廣東省的情況在8月下旬起已受到控制，每日只有零星新增個案，但現時全球多國仍爆發基孔肯雅熱，市民外遊前必須注意當地情況。
