基孔肯雅熱｜長沙灣李鄭屋邨5歲男童受感染　暑假曾到鶴山及佛山

衞生署衞生防護中心公布，截至今日（10日）下午5時，中心錄得一宗新增感染基孔肯雅熱的輸入個案。個案涉及一名居於長沙灣李鄭屋邨的5歲男童，他於7月15日至8月31日與家人到訪廣東省鶴山市和鄰近的佛山市。男童於9月5日出現發燒、9月7日出現皮疹，翌日到明愛醫院急症室求診，目前情況穩定。他的三名家居接觸者當中二人曾一同到鶴山市，三人現時沒有出現病徵，並正接受醫學監察。



本港今年累計錄得14宗基孔肯雅熱確診個案，全部屬輸入個案。



在香港普遍存在的白紋伊蚊可以傳播基孔肯雅熱。（資料圖片）

中心指，染病的五歲男童居於長沙灣李鄭屋邨，於7月15日至8月31日與家人到訪廣東省鶴山市和鄰近的佛山市。他回港後於9月5日發燒、9月7日出現皮疹，翌日到明愛醫院急症室求診，獲安排入院在無蚊環境下接受治療，目前情況穩定。

男童的血液樣本經檢驗後，證實對基孔肯雅熱病毒呈陽性反應。他的三名家居接觸者，包括兩名一同到鶴山市的人士，現時沒有出現病徵，並正接受醫學監察。

中心續指，由於病人於潛伏期身處鶴山市，相信他是在外遊期間受到感染，屬輸入個案。中心會繼續進行流行病學調查，並已把個案通報廣東省衞生當局。本港今年累計錄得14宗基孔肯雅熱確診個案，全部屬輸入個案。而在2016至2019年間，本港每年錄得介乎1至11宗輸入個案。

衞生署衞生防護中心今日（10日）表示，一名5歲男童早前到訪廣東省鶴山市和鄰近的佛山市後，感染基孔肯雅熱。（資料圖片）

根據廣東省疾病預防控制局的資訊，過去一周（8月31日至9月6日）廣東省新增178宗基孔肯雅熱個案，較對上兩周分別225宗及336宗進一步減少。全部均為輕症病例，沒有嚴重或死亡個案。

中心提醒市民，雖然廣東省的情況在8月下旬起已受到控制，每日只有零星新增個案，但現時全球多國仍爆發基孔肯雅熱，市民外遊前必須注意當地情況。