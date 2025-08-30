基孔肯雅熱｜新增輸入個案居深水埗27歲女子　曾遊佛山回港後發燒

衞生署衞生防護中心公布，截至今日（30日）下午5時，中心錄得一宗新增感染基孔肯雅熱的輸入個案。個案涉及一名居於深水埗大埔道的27歲女子，她曾於8月15日至17日到廣東省佛山市旅遊，目前情況穩定。本港今年累計錄得13宗基孔肯雅熱確診個案，全部屬輸入個案。



在香港普遍存在的白紋伊蚊可以傳播基孔肯雅熱。（資料圖片）

中心指，涉事病人居於深水埗大埔道，在8月15日至17日到廣東省佛山市旅遊，回港後於24日出現發燒及皮疹，28日到明愛醫院急症室求診並獲安排入院，在無蚊環境下接受治療，目前情況穩定。她的血液樣本經檢驗後，證實對基孔肯雅熱病毒呈陽性反應。病人沒有同行人士，而兩名家居接觸者現時沒有出現病徵，並正接受醫學監察。

中心續指，由於病人在病毒潛伏期時身處佛山，相信她是在外遊期間受到感染，屬輸入個案。中心稱會繼續進行流行病學調查，並已把個案通報廣東省衞生當局。本港今年累計錄得13宗基孔肯雅熱確診個案，全部屬輸入個案。而在2016至2019年間，本港每年錄得介乎1至11宗輸入個案。

衞生署衞生防護中心今日（15日）表示，一名7歲男童甲流情況嚴重。（資料圖片）

中心總監徐樂堅說，廣東省佛山市的新增病例數字過去幾周一直持續下降，但市民應留意今年全球多國爆發基孔肯雅熱。他續指，截至今年7月，全球16個國家／地區共錄得超過24萬宗個案，當中約90宗為死亡個案。夏季溫度及雨量處於高水平，令多種蚊傳疾病在香港，以至全球爆發的風險持續，提醒市民不能掉以輕心。

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅指，周一（9月1日）是開學日，呼籲學校按食環署的滅蚊指引，加強防止校園範圍積水的工作及清除蚊子滋生的地方。（資料圖片/黃浩謙攝）

他又表示，周一（9月1日）是開學日，呼籲學校按食環署的滅蚊指引，加強防止校園範圍積水的工作及清除蚊子滋生的地方，並須提醒教職員及學生時刻做好防蚊及個人保護措施，防範蚊傳疾病在校園傳播。