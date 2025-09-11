結業潮｜翡翠拉麵小籠包德福、新城市廣場店租約期滿　9.15同結業

本地消費市場疲弱，飲食業結業潮仍未完，連鎖集團亦開始有退場跡象。翡翠餐飲集團宣布，旗下位於九龍灣德福廣場、沙田新城市廣場的「翡翠拉麵小籠包」分店，因租約期滿，將於下周一（15日）起結業。



翻查資料，翡翠拉麵小籠包源於新加坡，曾連續七年獲米芝蓮國際餐飲指南推薦為「必比登美食」品牌。該店2001年攻港，連同即將結業的上述兩間分店，集團各個品牌現時在港共有16間分店。

2024年8月，翡翠餐飲集團向鷹君集團放售火炭坳背灣街57至59號利達工業中心地廠。全層建築面積約16,871平方呎，原先叫價7,200萬放售，最終以4,600萬元成交，劈價接近4成，折合呎價約2,727元，屬市價偏低水平。

有物業代理透露，物業原由翡翠餐飲集團持有作工場自用，而集團旗下還有其他工場正在運作，相信是次沽貨皆因有意縮減業務及工場規模。

集團屬LV集團旗下基金

根據LVMH旗下私募基金L Catterton的網站，其於2014年購入了翡翠餐飲股權；渣打私募股權公司旗下的Affirma Capital亦於2015年6月投資該集團。