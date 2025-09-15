東九龍線｜顏汶羽引述路署稱提早至明年上半年招標　2033年前通車

東九龍智慧綠色集體運輸系統（東九龍線/東九龍綫）相關方案今年6月刊憲，當局最初指計劃明年招標，路政署上月底再稱目標明年上半年招標，2027年批出建造合約，爭取2033年或之前通車。九龍東立法會議員顏汶羽今早（15日）與路政署會面後引述當局稱，招標程序落實將會提前半年、即明年上半年展開，目標仍是在2033年或之前通車。



東九龍智慧綠色集體運輸系統項目全長約7公里，共設9個車站，途經彩雲、順利、順安、秀茂坪、寶達、馬游塘及藍田北，兩端終點站分別連接現時港鐵觀塘線彩虹站及油塘站。（路政署圖片）

東九龍智慧綠色集體運輸系統全長約7公里，政府計劃設9個車站，兩端終點站分別連接港鐵彩虹站及油塘站。走線途經彩雲、順利、順安、秀茂坪、寶達、馬游塘及藍田北，服務觀塘上坡地區超過30萬的居住人口。

九龍東立法會議員顏汶羽（藍色外套）今早（15日）與路政署會面後引述當局稱，招標程序落實將會提前半年、即明年上半年展開，目標仍是在2033年或之前通車。（顏汶羽Facebook）

刊憲、環評、改劃車廠用地進度理想

顏汶羽今早與路政署會面後指，署方會上透露由於項目的法定程序包括刊憲、環評、改劃車廠用地進度理想，因此可以提早完成，並提早招標，目標仍是在2033年或之前通車。

顏汶羽又稱，路政署有回應地區聲音，優化數個車站的優化行人接駁網絡，包括優化順利站行人接駁設施的建議，將現時安泰邨往返順安邨的行人天橋與順利邨與順安邨的行人天橋接駁起來，讓順安邨及安泰邨居民可以有全段有上蓋的行人通道，目標在2029-2030年動工。

彩虹東站傾向建行人隧道再接駁至目前彩虹港鐵站

另外，秀茂坪站會增加兩組扶手電梯，方便安達邨及秀茂坪邨居民來往車站，而彩虹東站傾向興建行人隧道經前聖約瑟安老院用地正興建中的商場再接駁至彩虹港鐵站