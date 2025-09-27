博愛醫院230學生觀賞《南京照相館》　周一鳴：珍惜來之不易和平

今年是中國人⺠抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，博愛醫院今日（27日)上午舉辦《南京照相館》專場電影觀賞會，安排博愛醫院屬下三間中學、約230位中學生參與。



警務處處⻑周一鳴在活動中亦分享9月3日出席「九三閱兵」的震撼場面，他寄語在場的中學生，期望透過電影真切體會國家曾經歷過的苦難，從而銘記歷史真相，珍惜今日來之不易的和平。



博愛醫院今日上午舉辦《南京照相館》專場電影觀賞會，安排博愛醫院屬下三間中學、約230位中學生參與。(博愛醫院提供圖片)

博愛醫院指電影觀賞會為深化學生對歷史的瞭解，並培養愛國精神。董事局主席黃曉君開場前表示，期望透過是次電影，讓中學生一同回顧中華兒女奮勇抗敵，保家衞國的感人篇章。她指今日國家繁榮昌盛，社會安定團結，大多數人都未親歷過戰爭的苦難，但可以通過歷史文獻、電影去了解國家歷史，從而更加珍惜今日得來不易的和平與繁榮。

黃曉君分享於9月3日親身參與紀念抗戰勝利暨二戰結束80週年的閱兵儀式,，見證國家級歷史盛事，她對當日場面仍然歷歷在目，認為正象徵中國走向世界舞台中心，更彰顯中華⺠族的團結。

博愛醫院今日上午舉辦《南京照相館》專場電影觀賞會，多位嘉賓分享。(博愛醫院提供圖片)

警務處處⻑周一鳴在活動中亦分享今年他亦獲邀出席「九三閱兵」的震撼場面，他表示，當日與14位警隊同事在天安門城樓下深深感受到整場儀式的莊嚴與氣勢。他對軍人所展現的那份愛國情操表達由衷敬佩，並強調國家研發的武器並非用來攻擊池人，相反是要保家衛國才不會受人欺負，強調軍人的付出值得每一個人尊重及感到自豪。

他寄語在場的中學生，居住於香港這塊福地，即使10號風球亦未有造成嚴重災害，期望透過電影真切體會國家曾經歷過的苦難，從而銘記歷史真相，珍惜今日 來之不易的和平。