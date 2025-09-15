香港建造商會舉行建造界首個無人機匯演　800無人機砌出新舊地標

青馬大橋、將軍澳跨灣大橋、啟德體育園主場館、中銀大廈、電車、港鐵列車、天星小輪這一夜都「搬到」維港上空。香港建造商會周一（15日）舉行建造界首個無人機匯演，800架無人機在灣仔海濱維港夜空編織出不同動感圖案，將香港著名建築、交通基建和文化特色立體呈現於大眾面前，吸引市民及遊客觀看和打卡。



香港建造商會9月15日舉行香港建造界首個無人機匯演，展示本港多個標誌交通工具及建築物，其中無人機砌成青馬大橋圖案。

無人機砌成將軍澳跨灣大橋圖案。

無人機砌成啟德體育園主場館圖案。

無人機砌成中銀大廈圖案。

香港建造商會9月15日舉行香港建造界首個無人機匯演。發展局局長甯漢豪（左四）和勞工及福利局局長孫玉菡（右三）與商會會長廖聖鵬工程師（右四）一同觀看。

香港建造商會指出，香港由小小的漁港，變為今日的國際大都會，一眾建築工匠功不可沒，當中不少著名街道及建築地標都是由香港建造商會會員所建設。

適逢迎來成立105年，商會於7月舉辦「香港建造商會105周年誌慶暨魯班節2025」，活動包括「建造商會魯班飯糰咖啡派對」和「香港建造商會魯班先師寶誕晚宴」，周一晚舉行壓軸的「翱翔百年 智建未來」無人機匯演，為建造界首次。

無人機砌成電車圖案。

無人機砌成港鐵列車圖案。

無人機砌成天星小輪圖案。

800架無人機在灣仔海濱維港夜空編織出不同動感圖案，造歷時約15分鐘，全新地標啟德體育園和青馬大橋等不同香港著名建築、交通基建和文化特色立體呈現於大眾面前；無人機更砌出熊貓揚帆暢遊五光十色維港圖案，響應政府近年推動體育運動和盛事經濟，盡展香港的多元魅力。表演吸引不少市民及遊客親臨觀看和打卡。

商會表示，希望透過表演，鼓勵港人憑藉魯班先師的創新求變精神和靈巧韌力，大放異彩。活動除了慶祝創會105周年及傳承魯班先師「精益求精」的精神，也是響應政府推動「低空經濟」和旅遊業發展。

香港建造商會9月15日舉行香港建造界首個無人機匯演，慶祝商會105周年及魯班節2025。

香港建造商會9月15日舉行香港建造界首個無人機匯演，慶祝商會105周年及魯班節2025。

香港建造商會9月15日舉行香港建造界首個無人機匯演，慶祝商會105周年。

建造商會會長廖聖鵬工程師表示，商會自1920年創立以來，一直引領建造業革新，「我們很榮幸能於今屆『魯班節』打造建造界首個無人機匯演，與港人和遊客一同見證香港建造商會、建造業和港人105年來群策群力，共同建造的璀璨香港。」他表示，商會期望繼續積極以創新科技鞏固業界發展，充分發揮香港的無限潛力，展示建造業的創新活力。

發展局局長甯漢豪致辭。

香港建造商會會長廖聖鵬工程師致辭。

