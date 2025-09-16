尖沙咀星薈結業｜準新人到場追討不果　促負責人現身交代

由已故「舖王」鄧成波家族公司持有、主打婚宴的尖沙咀星薈近日傳出結業，大批準新人擔心被「走數」，成立苦主群組，現已有逾百人加入。其中6位苦主今午（16日）到星薈追討，最終未能前往，轉往曾經同樣隸屬東海飲食集團的「東海薈 • 拉斐特」追討。有苦主原定在11月舉行婚宴，對於事件感徬徨和失望，促請集團負責人盡快現身交代，退回訂金。



今午（16日）約6名苦主嘗試到尖沙咀星薈追討但不果，他們逗留約一小時後，轉往曾經同樣隸屬東海飲食集團的「東海薈 • 拉斐特」追討。（廖雁雄攝）

尖沙咀星薈近日傳出結業，有準新人成立苦主群組，現已有逾百人加入。其中6名苦主今午（16日）到星薈嘗試追討，但由於該樓層已被封，升降機未能到達，最後無法進入星薈。他們稱，原本有一名苦主相約「鄧生」在酒樓「收票」，惟該苦主未有到場，現場亦不見「鄧生」蹤影。

他們逗留約一小時後，轉往同屬鄧氏餐飲（Tang's Catering Group）旗下品牌的「東海薈 • 拉斐特」追討。

苦主C小姐今年3月繳付5萬元訂金，原定在11月舉行婚宴。她憶述初期已覺得酒樓生意差，每次晚市只有2至3枱，直至7月她與家人訂枱食飯，卻發現酒樓職員失聯，及後獲悉酒樓已有一段時間無營業。

有酒樓職員8月曾向其中一名苦主說「放心，我哋唔係執笠，只係呢個月好難捱，暫時唔營業。」（廖雁雄攝）

她形容感到擔心和徬徨，及後有酒樓經理向她說「放心，我哋唔係執笠，只係呢個月好難捱，暫時唔營業。」她又引述大廈管理處指，酒樓稱有婚宴才營業，以減低支出。

不過，酒樓至今無交代任何安排，與她接洽的職員亦已離職，她說感到失望，又指正在另覓婚宴場地，「如果降低啲要求都搵到嘅」。她促請集團負責人盡快現身交代，退回訂金，又稱願意給予時間酒樓處理。

「我哋幾個人係11月舉行婚禮，時間已經好緊逼，我哋都當自己黑仔，短時間要搵其他場地，但嗰啲係我哋嘅血汗錢，我哋都想攞返啲錢。」C小姐說。

另一苦主N小姐已付費10萬元，原定於11月底舉行婚宴。她指不少苦主所繳付的金額，已超出小額錢債審裁處 7.5萬元的上限，料賠償金額不多。

由已故「舖王」鄧成波家族公司持有、主打婚宴的尖沙咀星薈近日傳出結業。（廖雁雄攝）

