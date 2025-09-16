尖沙咀婚宴酒家「星薈」疑結業 消委會接8宗投訴 涉款逾60萬元
撰文：董素琛
尖沙咀婚宴酒家「星薈」近日傳出結業，消委會今（16日）回覆指，截至今日下午5時，共接獲8宗有關「星薈」酒樓懷疑結業的投訴，涉及總金額607,000元，最高金額的1宗涉及$109,000。消委會正嘗試聯絡酒樓負責人了解事件，並促請對方盡快向受影響消費者清楚交代現況及安排。
消委會正嘗試聯絡酒樓負責人了解事件，並促請對方盡快向受影響消費者清楚交代現況及安排。消委會表示，如接獲投訴，會按既定程序處理並知會投訴人個案進度及結果。
