區議員施駿興涉性侵　辯方指施有公開露面並上電視　事主稱不知道

元朗區議員施駿興涉非禮女童及與其非法性交案，事主X今（17日）續接受辯方盤問指，事主早前稱怕被告當選後有機會走入社區學校而決定報警，辯方卻指被告參選前已有在公眾場合露面，包括參與過香港電台及深圳衛視製作有關港車北上的節目，亦曾參加康文署及迪士尼樂園的活動等，事主稱她並不知道。辯方又質疑仍是小學生的X，怎會隨便向被告透露其電話，X稱被告是她出生以來除家人外的第一個異性，覺得他與其他長輩不同，故想與他做朋友。



被告施駿興（37 歲）被控1項非禮及1項與年齡在 16 歲以下的女童非法性交罪，指他於 2008 年 11 月某日，在九龍土瓜灣高山道公園，猥褻侵犯 11 歲女童 X。他另被控於 2011 年 3 月 14 日在天水圍某單位與 13 歲女童 X 非法性交。

辯方指被告施駿興早已在公眾露面，包括參與過港台有關北上的節目，女事主X卻稱她並不知道。(朱棨新攝)

X出庭時曾出現情緒不穩

案件原定於早上 10 時開庭，惟因為X情緒不穩，宣誓時聲線哽咽，法官陳廣池遂將案件押後，其後陳官指，明白證人需承受壓力，惟X仍在作供期間，指X「要聽清楚問題先答」。

辯方指被告早就出現在公眾面前

辯方今續盤問事主X指，X曾作供指，即使被告不成功當選，亦已經出現了在公眾面前。辯方指，施自2021年起已參與電台節目，包括由香港電台及深圳衛視聯合製作、有關港車北上的節目《Chill 爽自駕遊》及港台節目《灣區生活一小時》等，X稱不知道。

被告曾參與迪士尼樂園活動

辯方另指出，被告亦曾兩度參加康文署社區文化大使計劃、學校文化日的《消失中的水牛》，以及迪士尼樂園的5週年活動等，稱若X當時正與被告拍拖，應會關注其工作情況，X稱有關注，但不知道被告曾參與上述有小朋友及與學校相關的活動。

X指被告會借意走近

X續指，當年參與的話劇以「朱古力掌門人」為題改編，X稱，她飾演的是閒角，並非主要角色，而被告為助手，主要幫助學生帶位，以及在玩分組遊戲時負責不同的小組。X表示，被告會「借啲意」靠近，如有些不需要被告的場合，她亦會出現。

否認編造橙汁事件

就「橙汁事件」，X指當日她放下書包，見被告以眼神示意已把橙汁放在凳腳，惟她不確定當天的座位是否有編排，亦不知道座位由誰編排。辯方指，X早前作供指不記得有關座位的事情，現在又改稱不確定，質疑事件是否由她編造，X不同意，指亦有可能是巧合。

X指，在被告首次請她喝橙汁後，二人全程均沒有交流，她記得被告曾在通話中問她喜歡喝甚麼，二人其實早已就此有共識，故她知道被告會買橙汁給她，而買橙汁亦成為了他們恆常會做的事。

被告是出生以來第一個異性朋友

X稱，被告在課堂的小休找她要電話號碼，稱會在放學後找她，她隨即把電話號碼輸入被告的手機。辯方問X，被告和X不是朋友，為何她願意透露電話，X稱因為她出生以來，身邊除家人以外沒有異性，被告是第一個，她覺被告與其他長輩不同，認為可以與他做朋友，但否認當時已對被告有好感。

辯方質疑X撒謊指被告索取電話

辯方指，X稱因為要避諱，故在課堂上與被告沒有太多交流，卻沒有忌諱透露電話號碼予被告，質疑X在撒謊，實際上被告並沒有在綵排時向她索要電話號碼，因為此行為太過明目張膽，就如被告不會到校門接X放學一樣。陳官遂強調，不介意辯方使用同一字眼，惟兩件事件程度不同，不能相提並論。

X稱被告致電她時有覺開心

X解釋，當時並沒有想太多，且在電話上輸入8個數字並不需要太多時間。X續指，把電話號碼透露予被告後，有期待被告會找她，被告當晚曾致電她，她亦有因而覺得開心，但不記得對話內容。

指被告曾向X的同學稱很需要X

X表示，除了聊電話，二人亦會以MSN或電郵聯絡，內容主要圍繞當時的生活。她稱，有同級的同學亦知她和被告私下有聯絡，該同學亦有被告的MSN，並曾告知她被告在MSN稱：「好需要你（X）。」

案件編號：DCCC907/2024