施政報告2025｜有否換司局長想法？李家超：我對宜家問責官員滿意

行政長官李家超今日（17日）發表任內第四份《施政報告》，交代去年有3項工作KPIs（關鍵績效指標）不達標，其中2項來自發展局。參考去年《施政報告》文體旅局時任局長楊潤雄被點名KPI不達標後被炒，李家超被問到目前有否撤換官員的想法時指，滿意問責官員表現，形容看到三年來不斷進步。他又強調建議新設立的「部門首長問責制」不會取代任何現有問責機制，相信權責清晰會讓首長更盡責，鼓勵士氣。



兩名局長楊潤雄、林世雄被免職。（香港01圖片）

楊潤雄被炒前夕曾被點名KPI不達標

去年《施政報告》李家超交代前年訂立150個KPIs（關鍵續效指標）的進度，當中有6項政策不達標，包括遲交郵輪旅遊經濟發展行動計劃等。李家超撰寫150字點名時任文化體育及旅遊局局長楊潤雄，要求他盡快提交《文藝創意產業發展藍圖》，提醒他實踐「以結果為目標」才符合公眾期望。

2025年9月17日，行政長官李家超發表新一份《施政報告》，下午舉行記者會解說政策。（鄭子峰攝）

目前有沒有換官員想法？李家超：滿意佢哋嘅表現

李家超下午出席《施政報告》記者會，被問及今年《施政報告》提到去年有3項工作KPIs（關鍵績效指標）不達標，其中2項來自發展局，若參考前局長楊潤雄去年被炒前夕，曾在施政報告被點名KPI不達標，目前有沒有更換官員的想法？

我對於宜家嘅問責官員，我係滿意佢哋嘅表現嘅。 李家超

李家超指滿意目前問責官員的表現，指今次《施政報告》好多內容是由不同司局長提供，亦都好支持他的施政理念，不少開創性想法亦是來自司局長，「看到他們三年的成績不斷進步」。

2025年9月17日，行政長官李家超發表新一份《施政報告》，下午舉行記者會解說政策。（鄭子峰攝）

新設「部門首長責任制」 按輕重分兩級調查

《施政報告》提到設立「部門首長責任制」，即部門首長責任制部門出現問題，會按照公務員犯事的大小輕重程度，分兩級制調查，釐清責任誰屬。

第一級：一般性質問題的調查工作，由部門首長負責，查找不足並改善，按照公務員管理制度對過失人員作出行政或紀律處理。若涉及嚴重系統性問題或可能牽涉部門首長時，則啟動第二級獨立調查機制。

第二級：部門出現嚴重問題，或涉及廣泛或重複性的系統問題，或有跡象顯示問題可能涉及部門首長的角色時，調查由專為責任制設立的調查小組負責，查找不足與釐清責任。

2025年9月17日，行政長官李家超發表新一份《施政報告》，下午舉行記者會解說政策。（鄭子峰攝）

高官責任制變卸責制？李家超：不是一個人說的算

被問到當問責官員未能發現嚴重問題或系統風險，導致事態發生，如何查找釐清問責官員的責任，會否令人感覺是「高官卸責制」？如部門首長只是遵從司長指示，最終政策失誤，部門首長需否負責？

李家超強調部門首長問責制不取代任何現有問責機制，現時首長都要為部門負責任，公務員都要為自己個人表現問責，並已列在公務員守則，形容是績效問責。他認為部門首長責任制更可令部門首長更盡責，相信更加鼓勵士氣。

2025年9月17日，行政長官李家超發表新一份《施政報告》，下午舉行記者會解說政策。（鄭子峰攝）

他說部門首長有承擔責任的明確性後，下級人員承擔自己真真正正犯錯的責任，而不會推卸任何責任，形容是「更健康、更有效的管理系統」，每人犯錯機會都少了，部門首長會很快介入問題並做出決定。此外，兩級機制寫明分級調查，若涉及第二級的嚴重情況，局長和司長甚至特首都可以啟動責任制，形容「不是一個人說的算」。