逾40年佐敦糖水店佳佳甜品總店停業　月底白加士街、銅鑼灣開新舖

於1979年創立、位於佐敦寧波街的老字號「佳佳甜品」自昨日（17日）起停業，但食客們不用覺得可惜，皆因「佳佳甜品」的新總店將在本月底於同區的白加士街開幕。該店亦在社交平台Facebook上宣布，將會在銅鑼灣開分店，新分店同樣會在9月底同一時間開幕。



佳佳甜品昨日（17日）在社交平店Facebook上宣布，其位於佐敦寧波街的舊舖自昨日起停止營業，但會於9月底在同區的白加士街開總店，試業和開幕日期將會盡快公布。該店同時宣布，將在9月底同一時間在銅鑼灣同新分店。

該店曾於7月初在平台上公布遷址消息，當時的帖交指，「新店特意選址原街區，不僅為延續這份情誼，更希望您能在煥然一新的空間中，享受始終如一的傳統滋味。」

佳佳甜品的新總店將在月底於白加士街開幕。（佳佳甜品Facebook圖片）

根據該店Facebook資料顯示，品牌在1979年於香港創立，連續10年米芝蓮推薦甜品。在2019年至2025年獲香港必比登推薦；在2016至2019獲香港米芝蓮街邊小食推薦。連國際影星周潤發亦曾到店捧場。