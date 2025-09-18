裝修工人棒球棍毆打男子　認禁錮及搶劫等罪候判

裝修工人涉用棒球棍毆打一名被其女人騙到賓館的男子，該男子更疑遭人取走提款卡欲取款，並威迫交4萬元以「擺平」事件。裝修工人今(18日)在高等法院承認禁錮意圖取得贖金，和搶劫兩罪，法官把案件押後至下周二(23日)判刑。



被告黃威，41歲，裝修工人。控罪指他於2021年9月1日，和梁佑豪、麥佩儀、陳保濤和他人意圖取得4萬元贖金，而禁錮姓黃事主。此外，被告被控於同日，和梁佑豪、麥佩儀搶劫姓黃事主3500元、兩部手機和兩張提款卡。

被告黃威在高等法院承認搶劫及禁錮等罪。(黃浩謙攝)

事主曾通知姨姨若失聯便報警

案情指，姓黃事主認識花名「包包」的女子麥佩儀逾10年。他對麥有好感，間中會借錢給她。案發日下午2時許，麥致電事主借錢，事主遂轉帳400元至麥的Alipay帳戶。麥之後再致電事主，聲稱她已和男友分手，想事主成她的男友，並與他性交，從而相約見面。事主受不住誘惑答應。他赴會前致電其姨姨，表示將會和麥見面。若姨姨45分鐘後未能聯絡他，便要報警。

事主到步後遭被告用棒球棍毆打

事主下午3時許到油麻地寶寧大廈7樓，離開升降機後見到麥和一名鄭姓女子。被告和另一男子把事主拖入賓館房間，對他拳打腳踢。其後，梁佑豪加入施襲，被告曾用棒球棍毆打事主。

搶走事主物品並指事主強姦麥

被告之後用白布和口罩蒙著事主的眼，又綁起其雙手。各人之後繼續施襲，並踩事主的頭，又取走事主3500元現金、兩部手機和兩張提款卡，被告並要事主講出提款卡密碼。後來他們指密碼錯誤，指事主曾經強姦麥。事主連番否認，並繼續被打。

事主遭威迫下稱定人可付4萬

晚上7時許，另一男子陳保濤到達，問事主是否想「擺平」事件，事主回應家人可給他4萬元。事主便致電姨姨借4萬，聲稱用來「還債」，並相約在青衣城交收。事主被鬆綁後，梁和陳帶事主乘的士到青衣城。梁押送事主和其姨姨見面，陳則留在的士。惟姨姨暗中報警。警員當場拘捕梁。被告、麥佩儀和陳保濤其後亦被捕。

被告稱以為事主欠女友的朋友錢

被告警誡下稱，麥是他的女友。涉案鄭姓女子聲稱事主欠她錢，案發時他在房間外的走廊著各人毆打事主，但事主在房內已沒有再被打，事主亦沒有要求離開，並自願交出提款卡。麥和鄭一度拿走事主的提款卡離開，她們拆返時稱未能提款。

案件編號：HCCC374/2024