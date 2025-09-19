今日新聞8分鐘｜兩男疑爭女混戰｜ 的士猛撼麵店撞散枱凳

樺加沙風球｜山竹2.0？ 氣象專家：說法不科學 料破壞力稍低

【打風／天文台／HKO／超強颱風／樺加沙／Ragasa／移動路徑／米娜／Mitag】熱帶氣旋樺加沙預料升級至超強颱風，下周三（24日）最貼近本港。天文台今日（19日）再度上調樺加沙帶來的風力，下周三離岸及高地達10級風，即符合發出10號風球的條件之一。香港氣象學會發言人梁榮武分析指，目前南海及西北太平洋水溫非常溫暖，加上樺加沙繞過呂宋島免受地形影響，都有助其不斷增強。

不過梁榮武認為，若按現時的電腦模式預測，相對於2017年超強颱風天鴿及2018年超強颱風山竹相當接近香港，樺加沙最接近本港的距離超過100公里，估計造成的破壞可能低於山竹及天鴿。對於網民稱為「山竹2.0」，他不認同並強調此刻仍是未知之數。「只有當呢個熱帶氣旋掠過香港之後，先知道係咪適用。」

兩婦中環Bioscor靜脈輸注NMN後現敗血性休克 三人涉無牌行醫被捕

衞生署今晚（18日）公布，兩名57歲市民昨日到中環一間名為「Bioscor Hong Kong」的處所接受靜脈注射NMN（含烟酰胺單核苷酸）後，出現敗血性休克，入院治療後目前情況穩定。衞生署指，已經聯同警方到涉事處所調查，警方以涉嫌無牌行醫拘捕三人，調查仍然繼續。

經營處所的公司為「保加生髮中心」，當局呼籲曾到該處接受注射療程的人士，有病徵要立即求醫。

鰂魚涌濱海街地盤發現疑戰時炸彈 逾300人疏散 包括太古坊二座

今日（19日）中午12時許，警方接報鰂魚涌濱海街16-22號地盤發現一個約1.4米長懷疑戰時炸彈。警方爆炸品處理課及消防員在場處理，超過300人要緊急疏散。

華豐大廈兩男疑爭女 一男持刀斬傷情敵逃去 警趕至洗樓大搜捕

佐敦道華豐大廈發生持刀傷人案。今日（19日）上午10時許，警方接獲報案，指華豐大廈有一名男子用刀斬傷另一名男子，事後離開現場。警方派員趕赴大廈了解，暫未發現施襲者，大廈電梯及地下遺有大量血跡。多名警員穿著防刺戰術背心到調查，並帶同警犬搜捕疑人，亦有大批警員在地下把守及截查疑人。其後油尖反黑組探員到場。警方經初步調查後相信，疑犯涉嫌以一把長約40厘米的刀襲擊事主，案件列作「傷人」，交由油尖警區刑事調查隊第六隊跟進，正追緝一名年約33歲男子。

有片｜Amigo電動的士猛撼尖沙咀麵店撞散枱凳 食客嚇到「彈起」

網上瘋傳一段車cam片段，一輛的士駛經上環干諾道西近威利麻街一個搭有棚架的地盤時，一支竹突然從天而降，直插的士旁邊的馬路，並擊中的士邊緣，的士立即停下；有地盤工人見狀後馬上檢走竹支，放在對面地上，影片就此結束。

影片引起網民熱議，不少人替的士司機抹一額汗，指竹支「距離司機位只得幾吋直插落地」、「嘩，真係謀殺啊大佬！」、「的士司機幾乎死！」，又指站在路邊的工人也險被打中，認為「高空工作，應該封路」、「黐X線、真係隨時冇命！」。另有人質疑地盤工人檢走竹支是否違法：「拎走支算唔算移動證物？算唔算犯法？」、「咁快想毁滅證據！」

政府冒牌水｜陳嘉信停任物流署長作退休前休假 許正宇：正常安排

政府購買「冒牌樽裝水」風波，檢討政府採購機制專責小組及審計署調查未有結果前，憲報今日（19日）公布，政府物流服務署署長陳嘉信今日起停任署長，放取退休前休假，副署長賴黃淑嫻兼任署長，在陳嘉信退休前休假期間，為署理政府物流服務署署長。

財經事務及庫務局長許正宇今早出席電台節目後表示，陳嘉信停任屬「正常安排」。他又表示，政府持續跟進冒牌水事件，包括由審計處檢視採購程序，以及財庫局下的專責小組檢視制度和系統。

iPhone17回收價｜希慎重現大疊金牛交收 先達第一水最多賺$2800

iPhone 17發售日（19日）撞正3號風球生效，但銅鑼灣希慎廣場Apple Store外大批果迷一大清早排隊買新機，也有大批收機人士在門外等侯，見到有即場交收，大疊金牛交收畫面再現希慎外。現場「價單」所見，iPhone 17 Pro Max 2TB版，收購價為17XXXiPhone 17 Pro Max，即只有數百元炒價。然而，根據先達早上9時許的網上報價，有iPhone 17 Pro Max 256宇宙橙色收購價為13,000元，即高價約2,800元，為「水位」最高機款。

有來自菲律賓的「炒家」指，由於當地iPhone開售較香港遲，所以先在港大量收機，明日即返菲律賓放售。根據記者現場觀察，在一個早上，其收購的iPhone數量已是以小型行李箱計。

加媒：多名港人經加拿大救生艇計劃申請簽證被拒 或涉學歷造假

加拿大廣播公司（CBC）9月17日稱，他們發現加拿大為香港人而設的救生艇計劃遭到濫用。至少7宗法院裁決顯示，移民官員質疑申請人以匆忙頒發的文憑和碩士學位提出申請，且實際學術認知存疑，最終以失實陳述為由拒絕向申請人批發簽證。

深圳市民執到2.2公斤金條價值近200萬 網民：朱古力都唔敢買咁大

近日，深圳有市民拍到羅湖一名交警拿著金條執勤，金條上標示重達2267.83克。涉事交警向內媒表示：「有群眾反映撿到一個金條，我還很愕然。」此事一經報道，相關話題登上熱搜第1位，網民感嘆「巧克力我都不敢買這麼大的」。