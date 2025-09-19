婚攝公司365WS失聯　準新人拍婚照後未能收相　有星薈苦主再中招

繼婚宴酒家「星薈」突結業並進入清盤程序，令大批準新人追討無門，並要頻撲另覓婚宴場地，近日再有婚攝公司懷疑失聯。有準新人向《香港01》表示，早前向婚攝公司「365 WS Limited」購買價值2萬元的婚攝服務，惟拍攝婚紗照後卻沒收到照片，並被人以諸多藉口推託交相，甚至聲稱攝影師因病留醫深切治療部，始終未能收到婚照，而負責人目前已失聯約兩星期。



另有準新人慘受「星薈」結業影響、仍在追討10萬元訂金之際，亦成為該失聯婚攝公司的苦主。她質疑該店涉有不良營商手法之嫌，包括未租出婚紗的情況下，卻要求她先繳付1.8萬元作租婚紗按金，接連中招令其大感徬徨：「婚禮行業好黑暗，點解可以咁多公司走數、個老闆咁黑心？」



有苦主稱，目前已知有10對準新人受影響，估計涉款14萬。記者今午曾到訪365 WS Limited尖沙咀門店及葵涌影樓，兩處均沒有營業。海關回覆證實已接獲相關舉報，如發現違反《商品說明條例》的情况，會採取適當的執法行動。消委會表示，正嘗試聯絡有關商戶，了解情況。



365WS位於尖沙咀百利商業中心的門店。（洪戩昊攝）

尖沙咀門店及葵涌影樓無營業

記者今日下午分別到訪365 WS Limited位於尖沙咀百利商業中心的門店及位於葵涌新豐中心的影樓，兩處均沒有營業。其中尖沙咀門店堆放了很多雜物在門內，影樓則拉上了鐵閘。

有百利商業中心租戶透露，365 WS已有數月沒開門營業，負責人僅間中才會到店舖打點；另外亦不時有苦主上門追討，更曾有苦主帶同區議員到現場。門店外寫有兩個聯絡電話，記者致電後均無人接聽。翻查資料，365 WS的Facebook專頁自2024年11月已沒有更新。

有準新人拍攝後沒收到緍紗照

受影響的其中一名苦主M小姐原定11月舉行婚禮，今年3月向365 WS購買價值2萬元的婚攝服務，並要求對方安排同一名攝影師進行婚紗攝影（Pre-wedding）及婚禮攝影（Big Day），獲該公司答應。他們於7月完成婚紗拍攝後，M小姐曾數度查詢何時會收到照片，但一直被人以不同理由推託，起初說「執緊相」，後來指攝影師因病留醫深切治療部，未能交付照片；甚至有人後來指未能在婚禮當日安排同一名攝影師。

至9月初，M小姐再追問進度，其中一名負責人曾查閱信息，但已讀不回；其電話亦未能接通。上周她直接致電攝影師查詢，對方卻稱從沒留醫深切治療部，但說與該婚攝公司有糾紛，不會繼續合作，又指不能擅自把婚紗照片交付事主，必須經婚攝公司轉交。

M小姐表示生氣及無奈，要求婚攝公司退回部份款項，「已經唔係錢嘅問題，你都係做咗咁耐嘅公司，而且仲搵緊新客，呢啲風氣唔應該喺呢行出現」，又說不希望見到下一名受害者。

365WS位於葵涌新豐中心的影樓。（洪戩昊攝）

傳老闆「走佬」 料10對準新人受影響涉款14萬 苦主建群組追討

另一苦主N小姐今年初經朋友介紹下向365 WS購買婚禮攝影服務，並已於今年6月繳付近2.6萬元。數天前有傳言指該店老闆已「走佬」，一眾苦主成立群組後，卻發現該店涉及不少問題，包括有準新人拍攝後沒收到緍紗照；有人原本到海外拍攝緍紗照，卻在拍攝當日與公司失去聯絡。她說目前已知有10對準新人受影響，估計涉款14萬。

「星薈」苦主又中招 未租用婚紗 卻被要求先付1.8萬按金

不過，N小姐指涉事負責人前日（17日）及昨日（18日）都有回覆她，聲稱公司尚在營業，但她之後再三追問，今日已沒有回覆。她懷疑對方「揀人覆」，更指部份已購買服務的準新人自8月起未能聯絡公司。

N小姐又質疑該店涉有不良營商手法之嫌，她原定明年拍攝婚照，目前未租用婚紗，惟今年6月公司要求她繳付1.8萬元作租婚紗按金。她起初不以為然，至近日從其他苦主口中得知，租借婚紗後才需要付按金；未租借則毋須付款，「我好懷疑嗰萬八蚊佢其實係咪想呃我？」

N小姐籌辦婚禮的過程一波三折，先是婚宴場地尖沙咀星薈突然宣布結業，她仍在追討10萬元訂金；目前再遇上365 WS負責人懷疑失聯，她說感到徬徨，「婚禮行業好黑暗，點解可以咁多公司走數、個老闆咁黑心？」

海關指已接獲舉報 消委會正嘗試聯絡商戶

海關回覆《香港01》查詢時證實已接獲相關舉報，如發現違反《商品說明條例》的情况，會採取適當的執法行動。根據《條例》，任何商戶如在接受付款時，意圖不供應服務或意圖供應與服務有重大分別的服務，或沒有合理理由相信能在指定或合理的時間內供應有關服務，即屬違法。

消委會則表示，正嘗試聯絡有關商戶，了解情況。

《香港01》亦向勞工處查詢該公司是否有欠薪情況，處方回覆說如有僱員被拖欠工資及其他僱傭權益，應盡快聯絡勞工處勞資關係科分區辦事處。