婚宴酒家星薈發結業聲明　8月陷財困「無法逆轉」　無力還債營運

尖沙咀婚宴酒家星薈近日傳出結業，大批準新人擔心被「走數」，成立苦主群組，現已有逾百人加入。星薈今日（19日）發聲明宣布，周一（15日）已正式結束營運，並進入清盤程序。



聲明指，公司一直「尋求一切開源節流的方法」，奈何近年「市場營商環境嚴峻」，結合多種因素之下，自今年8月中旬開始財政陷入「無法逆轉的困境」，無力償還債務及繼續營運，經過再三慎重考慮，不得不作出此「艱難且重大的決定」。



尖沙咀婚宴酒家「星薈」突然結業。（廖雁雄攝）

星薈發結業聲明 稱近年市場營商環境嚴峻

尖沙咀星薈發聲明，稱「懷著無比沉重與惋惜的心情」宣布，已於周一（15日）正式結束營運，並進入清盤程序。公司正在索取專業法律意見，進行公司清盤事宜，所有未完結的事務（包括但不限於與供應商，業主及其他債權人的債務問題）將依循法律程序處理。

聲明指，公司一直竭盡所能，尋求一切開源節流的方法，奈何近年市場營商環境嚴峻。結合多種因素之下，自2025年8月中旬開始，公司財政陷入無法逆轉的困境，無力償還債務及繼續營運，經過再三的慎重考慮，不得不作出此艱難且重大的決定。

星薈今日發聲明指宣布，周一（15日）已正式結束營運，並進入清盤程序。（星薈聲明）

苦主引述酒樓職員8月稱「放心沒有倒閉」

有原定在11月舉行婚宴、並已向星薈繳付5萬元訂金的苦主早前稱，今年7月發現酒樓已有一段時間無營業，直至8月中旬有酒樓職員向她說「放心沒有倒閉，只不過呢個月好難捱，暫時唔營業。」截至本周二，消委會共接獲8宗有關「星薈」酒樓疑結業的投訴，涉及總金額607,000元，最高金額的1宗涉及$109,000。