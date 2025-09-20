全運會次批門票開售　網站運作順暢　劍擊賽事門票搶手

第十五屆全運會11月開鑼，第二批全運會門票今早（20日）10時開售，香港賽區項目包括高爾夫球、場地單車、鐵人三項和劍擊項目，票價介乎55至329港元。記者今午透過十五運會官方票務網站購票，需先輸入電話、電郵及個人身份資料註冊帳戶，註冊後可選不同賽事的日期及票價，網站運作暢順。



「世一」花劍選手蔡俊彥和奧運冠軍張家朗預料將在11月16日出戰，當日330及220港元門票已售罄，只餘下最平的100元門票。



第十五屆全運會11月開鑼，第二批全運會門票今早（20日）10時開售，香港賽區項目包括高爾夫球、場地單車、鐵人三項和劍擊項目。（官方售票網站截圖）

全運會11月開始，香港主辦8個競賽項目及3個殘特奧會項目，包括沙灘排球﹑男子手球、七人欖球、場地單車﹑劍擊﹑高爾夫球﹑三項鐵人等。場地單車﹑劍擊﹑高爾夫球﹑三項鐵人4項目今早發售門票，票價介乎55至329港元。

記者今午約11時透過十五運會官方票務網站購票，需先輸入電話、電郵及個人身份資料註冊帳戶，註冊後可選不同賽事的日期及票價。由於賽事門票實施實名制入場，選擇座位後須填寫觀賽人的姓名、證件類型及號碼，最後以支付寶、信用卡或微信等方式付款。

花劍選手蔡俊彥和張家朗預料將在11月16日出戰，當日已有部分門票售罄。（官方售票網站截圖）

花劍選手蔡俊彥和張家朗預料將在11月16日出戰，當日已有部分門票售罄。（官方售票網站截圖）

「世一」花劍選手蔡俊彥和兩屆奧運冠軍張家朗預料將在11月16日出戰，門票介乎110至330港元。當日賽事吸引不少市民購票，記者上午11時進入網站時，330港元已售罄，仍剩下少部分220及110港元門票；中午12時再入網站時，220元門票亦售罄，僅剩110元門票。