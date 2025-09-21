超強颱風樺加沙｜澳門超前部署指或停水停電　籲儲備糧食、急救包

【天氣預報／打風／天文台／HKO／風球／颱風／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】中央氣象台指樺加沙成為今年西北太平洋風王，澳門多個部門「超前部署」，澳門往返深圳蛇口的海上航班今起（21日）部分停航。



民防行動中心今日呼籲澳門居民及早做好防風準備，包括備足適當應急物資，儲備適當飲用水及必要生活用水需求、乾糧等耐存食品，並備好常用藥品、急救包、手電筒等物資，以應對可能發生的停水停電情況。



當年山竹吹襲澳門時，筷子基一帶中午起開始嚴重水浸。 （資料圖片/羅君豪攝）

2017年颱風天鴿襲擊澳門，導致嚴重水浸。（資料相片/香港01駐澳門特約記者攝）

根據澳門氣象局最新監測，不排除樺加沙於本澳100公里內掠過，屆時風力有機會達9至11級或以上，有頻密大驟雨及雷暴。同時亦將出現顯著的風暴增水，如增水與天文潮高潮位時間重疊，有機會出現與「天鴿」和「山竹」水平相若的風暴潮水浸。由於「樺加沙」移動路徑及速度仍存在一定不確定性，澳門市民應留意最新天氣資訊，提前做好防風防水浸措施，並準備必要的應急用品。

天鴿在澳門造成極大破壞。（資料圖片）

澳門飽受颱風「天鴿」蹂躪，逾千駐澳解放軍到城內協助救災。（資料圖片）

「天鴿」襲澳期間，災情嚴重。(資料圖片)

籲市民重視樺加沙影響 備足糧食及常用藥品等

澳門警察總局民防行動中心呼籲市民重視，並立即落實以防範措施，包括備足適當應急物資，儲備適當飲用水及必要生活用水需求、罐頭、乾糧等耐存食品，並備好常用藥品、急救包、手電筒、移動電源、收音機等物資，以應對可能發生的停水停電情況。

當局又呼籲市民全面加固防風防水設施，立即檢查並加固門窗、棚架、廣告牌等易受強風吹毀設施；及時清理、收好戶外花盆、雜物等易墜物品，並提醒低窪地區及地下場所的商戶和居民，準備好防水閘、沙包等防汛物資，提前做好防洪準備。

當年山竹吹襲澳門時，筷子基一帶水位急速上升，水浸已及小腿。（資料圖片/羅君豪攝）

澳門往返深圳蛇口海上客運今起部分停航

另外，為配合鄰近地區的防風計劃及保障海上客運安全，澳門往返深圳蛇口航班今日（21日）部分停航，周一（22日）起全部停航；澳門往返深圳福永、中山航班今日（21日）起全部停航，直至另行通知。海事及水務局並宣布，倘熱帶氣旋的路徑進一步向珠江口靠近，不排除船公司會暫停或調整其他海上航班，提醒計劃使用海路出行的市民和旅客，應密切留意天氣狀況。

澳門政府發佈「颱風季節遊澳門謹慎出行」圖文包，供旅客參考。

政府明與業界開會 交流應對部署

為應對「樺加沙」，澳門旅遊局已安排第33屆澳門國際煙花比賽匯演和「火樹銀花嘉年華」相關設備的拆除工作；同時已提醒受資助的社區活動相關機構、社團和澳門海上遊服務供應商，密切關注氣象預警資訊，及時採取應急措施，確保居民及旅客安全。當局將於明日（22日）與酒店及旅遊業界召開交流會議，進一步重申防範要求，再次提醒業界進一步部署好颱風應對及應急處置工作。

澳門政府預計，「樺加沙」將對澳門造成顯著影響，呼籲市民務必立即行動，全面落實各項防風防災措施，民防行動中心正24小時密切關注颱風動態，並將適時啟動應急機制，全力保障市民和旅客生命財產安全。