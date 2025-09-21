超強颱風樺加沙｜30小時連升4級　料周三天文台以南70公里掠過

【天氣預報／打風／天文台／HKO／風球／颱風／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】熱帶氣旋樺加沙（菲律賓提供名稱，意思快速移動）30小時內連升四級，至今日（21日）凌晨2時已升至超強颱風，天文台預測其中心附近最高持續風速日內更會升至每小時220公里。



天文台凌晨2時更新預測移動路徑圖，預測樺加沙將於本周三（24日）日間在天文台以南約70公里的珠海市佳蓬列島以南海域掠過；由於其環流巨大，10級風（暴風）超過100公里，足以覆蓋香港全境。



超強颱風樺加沙9月21日02時集結在香港之東南偏東約 1,510公里，中心附近最高持續風速每小時195公里。（天文台圖片）

在上午8時，超強颱風樺加沙集結在馬尼拉之東北偏東約750公里，即香港之東南偏東約 1,500公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，移向呂宋海峽一帶並繼續增強。

▼9月19日 米娜3號風球下尖沙咀海旁▼



熱帶氣旋9月19日為本港帶來3號風球，下午在尖沙咀海旁，有遊客到來感受風力，有新人拍攝婚紗照。(廖雁雄攝)

熱帶氣旋9月19日為本港帶來3號風球，下午在尖沙咀海旁，有遊客到來感受風力，擺甫士拍照。(廖雁雄攝)

3日間由熱帶低氣壓升至最高超強颱風

熱帶氣旋樺加沙「升勢」凌厲，由9月18日凌晨2時增強為熱帶低氣壓，到9月21日凌晨2時已成為超強颱風，三日間快速增強。上周五（19日）晚上8時起30小時內，連升四級：

上周五（19日）晚上8時：由熱帶風暴升級為強烈熱帶風暴，中心附近最高持續風速每小時90公里；

昨日（20日）下午2時升級為颱風，中心附近最高持續風速140公里；

昨日（20日）晚上8時升級為強颱風，中心附近最高持續風速165公里；

今日（21日）凌晨2時升級為超強颱風，中心附近最高持續風速195公里。



熱帶氣旋樺加沙由9月18日凌晨2時增強為熱帶低氣壓，到9月21日凌晨2時已成為超強颱風，三日間快速增強。(天文台圖片)

9月21日早上7時的衞星雲圖可見，超強颱風樺加沙（右下）的環流巨大，有清晰風眼。（天文台圖片）

9月21日早上7時的衞星雲圖可見，超強颱風樺加沙（右下）的環流巨大，有極大對流天氣區（紅色示）。（天文台圖片）

9月21日早上7時可見，超強颱風樺加沙（右下）的環流巨大，有清晰風眼。（Tropical Tidbits圖片）

中心附近最高持續風速周二料見每小時220公里

天文台今日凌晨2時的預測顯示，超強颱風樺加沙在未來數日仍會繼續增強，中心附近最高持續風速到周一（22日)凌晨2時升至每小時210公里，到周二（23日）凌晨2時再升至每小時220公里，或今其頂峰，預測到周三（24日）靠近香港時，中心附近最高持續風速仍達每小時210公里。

超強颱風樺加沙未來數日的預測位置及強度。（天文台圖片）

料周二晚上進入本港400公里範圍 周三日間天文台以南約70公里掠過

按照天文台今日凌晨2時的預測，超強颱風樺加沙周一（22日）晚上進入本港之東南800公里警戒範圍，到周二（23日）凌晨2時移至東南600公里，其時中心附近最高持續風速升至每小時220公里，到晚上進入本港400公里範圍。

天文台預測樺加沙周三（24日)日間最近香港，在天文台以南約70公里的珠海市佳蓬列島以南海域掠過，即相距香港北面沙頭角約100公里。其後向西快速移動，橫過珠江口、澳門以南，登陸台山南面上川島和下川島，續移向陽江、茂名、湛江，再進入北部灣，在周四（25日）減弱為颱風，料其後再於越南河內以南登陸並減弱。

天文台預測超強颱風樺加沙9月24日凌晨2時移至香港東南約150公里時，中心附近最高持續風速達每小時210公里 。（天文台圖片）

天文台預測受前熱帶風暴米娜的殘餘影響，今日廣東仍有驟雨及狂風雷暴。