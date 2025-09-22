颱風樺加沙｜街市變搶購「囤」　超市滿買餸車陣：菜同魚乜都買

【颱風／樺加沙／街市／打風】超強颱風樺加沙來襲，天文台預計周二（23日）掛8號風球。為了應對打風﹐不少市民今日（22日）已超前部署購備糧食，準備好未來兩三天「迎戰」樺加沙。九龍城一間超市門外擺滿「買餸車陣」，超市內迫滿人潮、準備數天都足不出戶的盧婆婆，帶同菲傭姐姐到超市買餸。



其中一間九龍城街舖肉檔上午10時已經排滿人龍。（許湖洪攝）

九龍城數間街檔超市或菜檔門外擺滿「買餸車陣」。（許湖洪攝）

天文台會在今日（22日）中午將發一號戒備信號。隨著樺加沙逐漸靠近，預計明日（9月23日）風勢將逐漸增強，稍後天氣急速轉壞。「收到風」的普羅市民，早早「超前部署」購備糧食，準備好未來兩三天「迎戰」樺加沙。《香港01》星期一早上近10時九龍城街市及附近一帶，直擊市民搶購「囤」過程。

超市門外買餸車陣 市民：貴幾多就幾多

其中在九龍城一間超市門外擺滿「買餸車陣」，超市內迫滿人潮、以工人姐姐居多，不少人按僱主Order「大量入貨」後，再將餸菜放進門外「車仔」一氣呵成。

盧婆婆帶同菲傭姐姐搶購近400多元餸菜，幾乎買滿買餸車。（許湖洪攝）

「打風無得食吖嘛屋企！」、「啲菜好似唔使錢咁（買）、好貴啊！」準備「落雨濕濕」數天都足不出戶的盧婆婆，帶同菲傭姐姐到超市既買菜魚，她指大約買近400多元，差不多買滿一架車仔。「菜同魚乜嘢都買啲囉，乜都貴咗係真嘅」，「比平時貴咗好多」，不過她續指貴多少也「幾多就幾多喇，你又要食就是但啦！」

雖食物貴了，但她堅持再買公仔麵之類囤在家中，預備隨後與菲傭姐姐兩主僕一起「迎戰」樺加沙。

最後被請教怎買才可「襟擺」？盧婆婆雖說「幾十歲人、揀啱食留得就夠」沒可教，但仍願教精記者一招，稱買菜要揀「如菜花等無濕過水、乾身嘅菜就留得」。

左右肩滿載餸菜的麥女士，家中有六七口人，為「防止打風」盡力「囤掃」。（許湖洪攝）

囤掃餸菜 市民：仲未夠㗎、見到咩就買！

另一位在街市左右肩滿載餸菜的麥女士，家中有六七口人，為「防止打風，買唔到出唔到嚟呀」，現時盡力「囤掃」，預計買數百元都未停止，「仲未夠㗎，見到咩就買啲」、「賣得幾多得幾多！」她形容街市貨物已經被人搶到「差唔多」，即使貴也不會理會價錢。

未己與記者訪問中途，麥女士雙腳急急忙已迅速問肉檔夥計，「咁快賣晒喇你？」她其後開口要買80元的豬骨準備煲湯，稱讓家人打風時可嘆碗「靚湯」。

肉檔人龍排至馬路 市民：基本要食

另外，在九龍城街市外的一間肉檔，更排滿長人龍，有讀者報料稱未曾見過這個鐘數肉檔會排滿人、指肉檔「牛肉出名新鮮啲」故多人。

不過大部分購買的都是菲傭，其中排前位、親力親為的王小姐指因應打風部署買餸，更直言肉類都是「基本要食」，所以購買未來兩三日的份量。