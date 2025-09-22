颱風樺加沙｜政府將評估風後是否啓動全政府動員：樺加沙威脅嚴重

【天氣預報／打風／天文台／HKO／風球／颱風／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】超強颱風樺加沙逼近，天文台今午（22日）12時20分發出一號戒備信號，並會考慮在明日（23日）下午1時至4時改發八號烈風或暴風信號。



由政務司司長領導的應對極端天氣督導委員會今午指，預計樺加沙會為香港帶來嚴重威脅，市民應盡快為未來兩天持續惡劣天氣做好應急、防風、防水浸準備，減少財產損失與人員傷亡的風險。



督導委員會指，政府會密切監察市面情況，評估是否需要在颱風過後啓動「全政府動員」機制以提供應急支援。公務員事務局已提醒全數77個政策局和部門保持高度警覺，隨時組成應急隊伍提供支援。



颱風樺加沙最新預測路徑。（天文台圖片）

督導委員會指，保安局轄下的緊急事故監察及支援中心已提前於今日上午十時三十分全面啓動，較一般情況提早逾24小時開始運作，以達致早部署、早介入的應急目標。中心由相關部門的首長級人員透過聯合運作平台實時密切監察全港市面情況，掌握並整合各部門的實時資訊，以迅速評估風險並制定相應的應對方案及措施。

政府會密切監察市面情況，評估是否需要在颱風過後啓動「全政府動員」機制以提供應急支援。公務員事務局已提醒全數77個政策局和部門保持高度警覺，隨時組成應急隊伍提供支援。各政策局和部門亦已預先制定動員人員名單及輪值安排。

預計樺加沙會為香港帶來嚴重威脅，市民應盡快為未來兩天持續惡劣天氣做好應急、防風、防水浸準備，減少財產損失與人員傷亡的風險。政府再次提醒居於水浸風險較高地區的居民，以及身處臨時搭建物，例如天台屋或斜坡附近寮屋的市民及早遷離居所，或到臨時庇護中心暫避；亦建議停泊在戶外的車輛另選室內位置停泊。