施政報告｜責任制削士氣？李家超：我第日變老百姓都對政府有要求

新一份《施政報告》提出增設「部門首長責任制」，設有兩級調查機制處理各級公務員的「行政問責」。行政長官李家超被問到會否影響公務員士氣，他說老百姓都會對政府有要求，「我第日變咗老百姓都會話，我希望你（政府）咁樣做，好正常嘅。」他希望市民對政府有信心，認同政府會認真改善日常運作，令到無民怨。



2025年9月17日，行政長官李家超發表新一份《施政報告》，提出設立「部門首長責任制」，加強公務員責任制度。（梁鵬威攝）

設「部門首長責任制」 失職公務員可被扣糧、革職

新一份《施政報告》公布「部門首長責任制」細節。當部門出現問題，會按照公務員犯事的大小輕重程度，分兩級制調查，釐清責任誰屬。輕則由部門首長負責，查找不足並改善，按照公務員管理制度對過失人員作出行政或紀律處理。

如部門出現嚴重問題，或有跡象顯示可能涉及部門首長，將設獨立調查小組負責，由現有的「公務員敍用委員會」擴大職能處理，可邀外部專家參與。後果包括警告、譴責、不獲增薪、降級、扣薪、勒令退休以至革職等。

特首李家超9月17日下午就新一份施政報告舉行記者會，他先花近一小時詳細解說理念及各項政策因由。（鄭子峰攝）

李家超：我第日變老百姓都對政府有要求

有意見指擔憂影響公務員團隊士氣，李家超出席無綫電視節目《講清講楚》時表示，設責任制目的是增強社會對政府的信心，雖然港府效率世界排名第二，但「三項鐵人都傷風」，強調市民對政府要求高很正常。

我第日變咗老百姓都會話，我希望你（政府）咁樣做，好正常嘅。希望市民對政府有信心，我哋會認真改善日常運作，令到無民怨。 行政長官李家超

他又指，公務員一向有「績效問責」，但過往市民體會不深，是因為機制不清晰，現時設立機制令問責和處理結果清楚透明，對社會和當事人都公道。