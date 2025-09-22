颱風樺加沙｜各紀律部隊數千人員候命　超前部署助市民防風防水浸

超強颱風「樺加沙」來勢洶洶，全香港嚴陣以待，多個紀律部隊亦整裝待發，最少有逾4,500名人員候命，應對「風王」帶來的威脅。其中警方前線警務人員和消防處人員，今日（22日）已備齊救援工具，與政府各部門攜手走訪低窪地區及村落，進行防風宣傳，協助有需要人士做好防風措施，確保社區安全。



為應對超強颱風樺加沙的威脅，警員將救援裝備放上警車，以便有需要時使用。（警方fb）

警方已準備額外2,000名人員候命。前線人員今日為警車的車窗各擋風玻璃裝上鐵網，以防風暴期間被雜物擊中時可能造成損毀，人員亦將水泡、電鋸等工具放上警車，以便有需要時使用；並派員檢視市區樓宇和地盤外牆棚架的情況。

另外，有警員到低窪地區，為村民將家具墊高，以減輕一旦水浸時帶來的破壞。人員亦聯同關愛隊等探訪村民，提醒他們預先收拾好應急用品，以便有危險時逃生；若「真係走唔到」，可致電999或民政事務處熱線求助。

為應對超強颱風樺加沙的威脅，警員準備好電鋸等裝備，以便有需要時使用。（警方fb）

+ 6

消防處則安排1,000名人員和80輛消防車，在有需要時出動。人員已準備好電鋸、救生衣、橡皮艇等救援工具，應對風暴期間塌樹、水浸等情況，在有需要時協助市民疏散。人員亦在水浸黑點展開防災工作，在鯉魚門等沿岸低窪地點提早設置救生繩、堆砌沙包，同時巡查低窪地區、排水系統以及易受水浸影響的公共設施。

超強颱風樺加沙襲港前夕，消防處人員在低窪地區堆放沙包。（消防處fb）

+ 2

民安隊和醫療輔助隊合共有逾1,000名人員候命，其中民安隊水災拯救隊及攀山拯救隊亦預備好隨時出動協助。他們較早時亦派員聯同民政事務處，協助大澳及北區居民防災防汛，包括派發物資及將傢具移至安全位置，減低可能水浸而帶來的損失，以及準備撤離住戶到臨時庇護中心暫住，保障市民生命及財產安全。

人員今日亦舉行「超前部署會議」，安排民安隊不同時段的防災救災工作。醫療輔助隊人員亦已準備好急救裝備，在有需要時出動。

超強颱風樺加沙襲港前夕，民安隊人員協助大澳及北區居民防災防汛。（民安隊fb）

+ 1

另外，保安局局長鄧炳強今午見記者時表示，整體由紀律部隊組成的特務警察，亦有500人隨時候命，在有需要時支援救災。政府飛行服務隊的定翼機，則會在有需要時飛入風暴地區獲取相關氣象數據。