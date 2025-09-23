颱風樺加沙｜何永賢視察安泰邨等防風　黃大仙上邨為地鐵設水閘

超強颱風樺加沙逼近香港，房屋局、房屋署、承建商、物業管理團隊均嚴陣以待。房屋局局長何永賢周一（9月22日）曾到安泰邨、黃大仙上邨及薄扶林華景街地盤了解防風準備。房屋署也表示，管理團隊已嚴陣以待，做好一切防禦措施，全力保障房屋署轄下196條公共屋邨、超過1300幢住宅大廈，以及8萬多棵樹木的安全，副署長及三位助理署長，也親自到前線督導各項超前部署措施，做好應對工作。



何永賢表示，她在安泰邨看到同事檢查緊急應變裝備車、固定及鎖好戶外裝備、在電梯和機房等高風險位置已放好沙包，甚至連天台的太陽能板也都做好了加固。

黃大仙上邨也有類似工作，並在連接低窪港鐵口的廣場入口設置水閘，以免超強颱風連帶的暴雨湧向港鐵。現時還未打風就先封三分之二入口，繼續方便居民出入，但在開始有風雨前，就爭取第一時間從旁邊的存放處搬出水閘，快速安裝，餘下的三分之一長度，只需15到20分鐘左右便可以完成安裝。

可悅居工人清理排水渠 華景街地盤為棚架防風

於黃大仙途經房屋局過渡性房屋項目「可悅居」時，何永賢指該項目的職員也「身水身汗」，檢查和清理排水渠，在外圍的地方清理了不少容易阻塞渠道的淤泥。

她其後我再去到薄扶林華景街地盤，該地盤有不少棚架，地理位置相對當風。現場見到承建商已陸續在做防風措施，包括撤走雜物、捲起棚架上的隔音布，並將陸續收起紗網，盡量減低風阻。同時，棚架還有額外的鋼架加力，進一步加強整個棚架的抵禦力。

戴尚誠視察彩興路簡約公屋

副局長戴尚誠則到彩興路簡約公屋視察，看到工友積極清理排水渠，在大玻璃上貼上膠紙，及在適當位置設置沙包，在天氣變差之前爭分奪秒，做好一切防護。