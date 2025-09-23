精進建築向高院申請禁制令　求禁一水務公司宣稱要將其清盤

最近涉多宗工程訴訟的精進建築，昨(22日)入稟高等法院要求向一間水務公司頒下禁制令，以禁止該水務公司，基於一張指精進欠其146.2萬的償債書，出示或宣稱要將精進清盤。



原告為精進建築有限公司，被告為朗誠水務有限公司。

精進建築入稟高等法院要求向一間水務公司發出禁制令。(黃浩謙攝)

入稟狀指，朗誠於本年9月16日送達法定要求償債書，指稱精進拖欠朗誠146.2萬元。精進要求法庭禁制朗誠基於該償債書，出示、拿出，或宣稱要將精進清盤。

精進已就除名令提出上訴

精進建築工程近年接連涉及嚴重工業意外，發展局及屋宇署今年5月拒絕讓精進建築續牌，並於6月20日將精進從一般建築承建商的註冊名冊中除名。精進已就決定提出上訴，並獲法庭暫緩該除名令，法庭將於今年10月2月就上訴申請作聆訊。

精進近日亦涉多宗工程訴訟，有分判商入稟向精進追討之餘，精進亦有反告部份分判商。

案件編號：HCMP1633/2025