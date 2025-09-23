精進建築向高院申請禁制令 求禁一水務公司宣稱要將其清盤
撰文：朱棨新
出版：更新：
最近涉多宗工程訴訟的精進建築，昨(22日)入稟高等法院要求向一間水務公司頒下禁制令，以禁止該水務公司，基於一張指精進欠其146.2萬的償債書，出示或宣稱要將精進清盤。
原告為精進建築有限公司，被告為朗誠水務有限公司。
入稟狀指，朗誠於本年9月16日送達法定要求償債書，指稱精進拖欠朗誠146.2萬元。精進要求法庭禁制朗誠基於該償債書，出示、拿出，或宣稱要將精進清盤。
精進已就除名令提出上訴
精進建築工程近年接連涉及嚴重工業意外，發展局及屋宇署今年5月拒絕讓精進建築續牌，並於6月20日將精進從一般建築承建商的註冊名冊中除名。精進已就決定提出上訴，並獲法庭暫緩該除名令，法庭將於今年10月2月就上訴申請作聆訊。
精進近日亦涉多宗工程訴訟，有分判商入稟向精進追討之餘，精進亦有反告部份分判商。
案件編號：HCMP1633/2025
精進建築涉拖欠工程費 遭分判商入稟追討148萬元精進建築入稟高等法院 向分判商追討1256萬元精進建築不滿被除牌提上訴 屋宇署求押後 並指精進有充裕資產精進建築反告分判商 稱根據協議追保證款項逾669萬元精進建築被指將工程轉同系公司後 未向分判商付尾數 被追430萬