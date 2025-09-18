精進建築涉拖欠工程費　遭分判商入稟追討148萬元

被暫緩除牌的精進建築有限公司，涉拖欠工程費用，昨（17日）遭一間分判商入稟區域法院追討欠款。該分判商稱，曾向由精進負責的秀茂坪安達臣道房屋協會地盤，提供浴室及廚房的材料及鋪設工程，惟精進仍拖欠逾148.5萬元的款項，遂入稟向精進追討涉款、利息及訟費等相關費用。



原告為歷斯頓有限公司（Lexton Limited），被告為精進建築有限公司。

入稟狀指，原告為秀茂坪安達臣道房屋協會地盤的分判商，負責提供材料、服務及「浴室及廚房固體表面供應及安裝」工程。惟被告事後拖欠逾148.5萬的工程費用，遂入稟追討相關款項。

發展局及屋宇署於本年5月公布拒絕精進建築續牌，並於6月20日從一般建築承建商的註冊名冊中除名。精進建築就此提出上訴，高等法院於6月18日批准精進建築等候上訴期間，暫緩除名，直至法庭就上訴作出裁決。高等法院原定於8月處理精進建築的上訴，因應屋宇署申請押後，法官把上訴押後至10月2月處理。

案件編號：DCCJ5212/2025