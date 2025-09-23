颱風樺加沙｜探空儀錄135公里近地風速 天文台：颶風範圍廣闊
撰文：吳美松
出版：更新：
超強颱風「樺加沙」迫近本港，八號西北烈風或暴風信號現正生效，天文台預料本港周二（23日）稍後天氣開始急速轉壞，風力迅速上升。天文台今早與政府飛行服務隊合作，利用下投式探空儀，在距離樺加沙中心遠至120公里處，錄得時速達135公里的近地面風速，達到颶風風力，天文台指有關數據顯示樺加沙的颶風範圍相當廣闊。
天文台表示，下投式探空儀可以收集大氣中的氣壓、 氣溫及風速風向資料，這些數據有助判斷熱帶氣旋的強度及風力結構。而今早天文台與政府飛行服務隊合作，在樺加沙西北方上空投放下投式探空儀，並在距離其中心遠至120公里處，錄得時速達135公里的近地面風速，達到颶風風力，顯示其颶風範圍相當廣闊。
根據天文台資料，樺加沙在下午2時集結在香港之東南約380公里，預料向西北偏西移動，時速約22公里，靠近珠江口至廣東西部沿岸一帶。天文台表示，樺加沙環流廣闊，風勢猛烈，其外圍雨帶已逐漸靠近珠江口一帶。預料本港今日稍後天氣開始急速轉壞，風力迅速上升。
按照現時預測，樺加沙會維持超強颱風的強度，於明日（24日）早上最接近珠江口一帶，本港風力將進一步增強。天文台指，會視乎樺加沙與香港的距離及本地風力變化，評估今晚較後時間至明日初時是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。
▼ 2025年9月23日 超強颱風樺加沙襲港前 石澳 ▼
+11
▼ 2025年9月23日 超強颱風樺加沙襲港前 杏花邨 ▼
+2
▼ 2025年9月23日 超強颱風樺加沙襲港前 鯉魚門 ▼
+20
颱風樺加沙｜婚禮撞正打風點算好？新人感覺很特別：打風都打唔甩颱風樺加沙｜重返山竹浩劫現場 紅磡海濱廣場物管：換晒勁嘅玻璃颱風樺加沙｜何永賢憶新婚遇颱風膠紙貼玻璃遺痕：用天拿水洗好耐強颱樺加沙．航班取消怎麼辦｜袁振寧料部份滯外港人下月初始能返颱風樺加沙｜何永賢視察安泰邨等防風 黃大仙上邨為地鐵設水閘颱風樺加沙｜民青局視察水浸黑點 環保署準備風後清理塌樹廢物颱風樺加沙｜紀律部隊增派人手嚴陣以待 消防提前於水浸黑點防災