颱風樺加沙｜探空儀錄135公里近地風速　天文台：颶風範圍廣闊

超強颱風「樺加沙」迫近本港，八號西北烈風或暴風信號現正生效，天文台預料本港周二（23日）稍後天氣開始急速轉壞，風力迅速上升。天文台今早與政府飛行服務隊合作，利用下投式探空儀，在距離樺加沙中心遠至120公里處，錄得時速達135公里的近地面風速，達到颶風風力，天文台指有關數據顯示樺加沙的颶風範圍相當廣闊。



天文台指有關數據顯示樺加沙的颶風範圍相當廣闊。（天文台Facebook）

天文台表示，下投式探空儀可以收集大氣中的氣壓、 氣溫及風速風向資料，這些數據有助判斷熱帶氣旋的強度及風力結構。而今早天文台與政府飛行服務隊合作，在樺加沙西北方上空投放下投式探空儀，並在距離其中心遠至120公里處，錄得時速達135公里的近地面風速，達到颶風風力，顯示其颶風範圍相當廣闊。

天文台指在下午2時，超強颱風樺加沙集結在香港之東南約380公里，預料向西北偏西移動；2時20分發出八號西北烈風或暴風信號。（葉志明攝）

根據天文台資料，樺加沙在下午2時集結在香港之東南約380公里，預料向西北偏西移動，時速約22公里，靠近珠江口至廣東西部沿岸一帶。天文台表示，樺加沙環流廣闊，風勢猛烈，其外圍雨帶已逐漸靠近珠江口一帶。預料本港今日稍後天氣開始急速轉壞，風力迅速上升。

按照現時預測，樺加沙會維持超強颱風的強度，於明日（24日）早上最接近珠江口一帶，本港風力將進一步增強。天文台指，會視乎樺加沙與香港的距離及本地風力變化，評估今晚較後時間至明日初時是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。

