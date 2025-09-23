颱風樺加沙｜多間小店自發暫託「浪浪」　有派對房間成動物收容所

超強颱風「樺加沙」來勢洶洶，各界嚴陣以待，做足防風措施，更喚起街上「浪浪」在風暴下的安全問題。有不少愛護動物人士及熱心小店商舖，連日在社交平台自發提出可義務暫託「浪浪」，以免牠們受風吹雨打，今日(23日)在天文台發出8號風球前，一班動保義工四出各區尋找「浪浪」，將牠們帶到該些小店暫時棲身。其中位於沙田火炭的派對房間「Rooffie Party」稱會一連3日開放場地，暫時收留流浪貓，並會提供貓糧。



超強颱風樺加沙逼近本港，位於火炭的派對房間「Rooffie Party」周日（21日）於社交平台表示，在颱風吹襲本港期間會開放場地，讓流浪貓有棲身之所。（陳葦慈攝）

超強颱風樺加沙逼近本港，位於火炭的派對房間「Rooffie Party」周日（21日）於社交平台表示，在颱風吹襲本港期間會開放場地，讓流浪貓有棲身之所。（陳葦慈攝）

超強颱風樺加沙逼近本港，位於火炭的派對房間「Rooffie Party」周日（21日）於社交平台表示，在颱風吹襲本港期間會開放場地，讓流浪貓有棲身之所。（陳葦慈攝）

Rooffie Party負責人蘇先生周日在社交平台發文，指樺加沙襲港期間，「好難想像啲流浪貓喺街度會點樣，就算識得搵地方匿埋，都應該兩三日會冇嘢食冇水飲」。他呼籲義工或市民如「執到貓貓」，可與他們聯絡，但需要自備貓籠。

Rooffie Party周日（21日）在社交媒體專頁發文，指可開放場地，在超強颱風樺加沙吹襲本港期間暫時棲身。（Rooffie Party Facebook）

蘇先生表示，現時已收留了3隻流浪貓，其中一隻更已成功獲領養；全都是由他們親自帶回單位。除了Rooffie Party外，亦有不少熱心商戶主動提出開放場地予流浪貓狗，如寵物酒店「Pet Villa HK」，他們表示會開放西營盤第三街及何文田自由道的兩個室內場地，讓流浪貓狗在樺加沙吹襲本港期間避難。

Pet Villa HK又指，「知道好多動物收容所都擔心水浸或危險」，如市民「執到」流浪貓，可以聯絡他們；會將客人的寵物與流浪貓分隔，呼籲義工可到寵物酒店幫手照顧。

+ 4

有網民整合了部份可提供暫託「浪浪」的商戶名單：

Spirit Muay Thai & Fitness 麒．拳館

地點：尖沙咀、灣仔

可接動物：貓狗

聯絡方法：6223 4002

Dot Dot Dog

地點：紅磡

可接動物：狗

聯絡方法：9138 7331

富研教育中心

地點：大埔

可接動物：狗

聯絡方法：6332 1439

Yoga Insider Studio 瑜家

地點：銅鑼灣

可接動物：貓

聯絡方法：6193 2500

Dog Inn

地點：觀塘

可接動物：狗

聯絡方法：6289 2222/9899 2229

黃記農場

地點：屯門藍地

可接動物：貓狗

聯絡方法：6413 1663

此外，今日在鯉魚門，亦有市民自發行動，帶同貓籠等，希望將流浪貓接去安全地方。

鯉魚門今日（23日）有市民自發行動，帶同貓籠等，希望將流浪貓接去安全地方，避開超強颱風樺加沙。（羅國輝攝）

鯉魚門今日（23日）有市民自發行動，帶同貓籠等，希望將流浪貓接去安全地方，避開超強颱風樺加沙。（羅國輝攝）

鯉魚門今日（23日）有市民自發行動，帶同貓籠等，希望將流浪貓接去安全地方，避開超強颱風樺加沙。（羅國輝攝）