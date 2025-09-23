颱風樺加沙・澳門直擊｜口岸、賭場全關閉　部份地區或停電

【天氣預報／打風／天文台／HKO／風球／颱風／移動路徑／樺加沙／Ragasa / 澳門 / 氣象局】超強颱風樺加沙吹襲香港及澳門，澳門氣象局於周二（23日）下午5時改發8號西北風球，周三（24日）凌晨4時至6時改發10號風球機會高。

港珠澳大橋周二下午3點關閉；澳門與珠海多個口岸，周二晚上7點起封關，直至另行通知。

香港01記者：梁祖饒、陳萃屏 澳門直擊



清晨4至6時改發十號風球機會高

澳門氣象局於周二（23日）下午發出八號西北風球，預計周三（24日）凌晨0時至2時改發九號風球機會為高，同日清晨4時至6時改發十號風球機會亦高。

下午6時改發紅色風暴潮警告，預測明天（24日）早上6時水位開始上升，預料低窪地區最高水浸高度達1.5至2.5米，如「樺加沙」正面吹襲本澳，不排除發出黑色風暴潮警告的可能性。

澳門紅色風暴潮警告生效，紅色風暴潮有機會暫停供電地區範圍。（澳電）

紅色風暴潮 部份地區或停電

澳電表示供電正常，但因應風暴潮可能引發水浸，為免電力設施因水浸而受損和漏電等危險情況，並確保市民安全，在風後加快恢復供電，澳電對此已有應變機制，將按風暴潮實際水浸情況有機會於下列地區實施暫停供電：青洲、關閘、台山、祐漢、黑沙環、筷子基、紅街市、林茂塘、沙梨頭、新橋、三盞燈、內港、司打口、下環、媽閣、殷皇子大馬路、亞馬喇前地、皇朝、友誼大馬路及近岸地區，請市民留意。

【超強颱風樺加沙】2025年9月23日，澳門司警人員於十月初五街撤離需要輔助的市民。（梁祖饒攝）

十月初五街疏散

8號風球發出後，澳門賭場將全部暫時關閉。《香港01》記者在澳門市面採訪，葡京酒店在8號風球發出後即時關閉，由於當局早有預告，當時情況非常有秩序，市民與遊客亦配合。

2017年超強颱風天鴿重創澳門，今次澳門當局嚴陣以待，早早呼籲市民要儲三日糧以防萬一。當局亦撤離低窪地區的居民，包括天鴿時被海水、淤泥重創的十月初五街居民。

【超強颱風樺加沙】2025年9月23日，澳門多個對珠海口岸，在晚上7點關閉，直至另行通知。關閘口岸晚上 7時準時落閘，有過關人士在最後一刻飛撲「搶閘」趕及離境。（澳廣視圖片）

多個口岸關閉

澳門的多個口岸亦關閉。其中港珠澳大橋在下午3點關閉，三地口岸亦隨之而來關閉。

澳門與珠海的多個口岸，包括拱北口岸、青茂口岸、珠澳跨境工業區專用口岸、橫琴口岸旅檢大廳將於9月23日下午7時起暫停通關服務，恢復通關服務時間另行通告。

珠澳及橫琴口岸晚上7時起暫停通關服務，恢復通關服務時間另行通告。關閘口岸晚上 7時準時落閘，有過關人士在最後一刻飛撲「搶閘」趕及離境。有飲食業內地外僱接受澳門電台訪問表示，下午已得知封關的消息，要趕回珠海，認為官方發布清晰。

外港、氹仔、內港客運碼頭的航班已停航。

澳門4條連接澳氹跨海大橋及蓮花大橋將於傍晚6時30分封閉；而西灣大橋下層行車道將於傍晚6時起開放，供輕型客車及特許車輛通行，但當改發9號風球時，西灣大橋下層行車道會即時封閉，禁止所有車輛通行。