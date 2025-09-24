颱風樺加沙｜西貢百年老樹倒塌砸村屋　清晨7時全港129宗冧樹報告

超強颱風樺加沙來勢洶洶，天文台於今日（9月24日）凌晨2時45分發出十號颶風信號。西貢區區議員方國珊清晨4時許在社交平台發文稱，在超級颱風下，馬游塘村約20米高的老樹倒塌，砸中旁邊村屋，幸無人受傷。而截至早上7時，政府1823電話中心收到18宗，而消防處收到111宗。



圖為2025年9月24日，西貢區區議員方國珊稱在十號颶風信號下，馬游塘村約20米高的百年大樹倒塌，砸中旁邊村屋，造成門窗損毀。（方國珊Facebook圖片）

方國珊表示，該棵百年大樹位於馬游塘村185號對出斜坡，不堪超強颱風的吹襲倒塌，砸向旁邊村屋，造成露台及多扇玻璃門窗損毁，猶幸未造成任何人受傷，民眾已報警待消防到埸。

13名市民在風暴期間受傷

據政府新聞處公布，截至早上七時，民政事務總署在各區共開放49個臨時庇護中心，共有738人入住。當局除了塌樹報告，土木工程拓展署收到一宗山泥傾瀉報告。政府暫時沒有收到水浸報告。

另外，醫院管理局表示，截至早上7時，13名市民（七男六女）在風暴期間受傷，於公立醫院急症室接受診治。

▼9月23日晚上 樺加沙進入本港200公里範圍▼

