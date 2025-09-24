颱風樺加沙｜太子道西20米高樹橫亘6行車線　窩打老道塌樹毀牆

【颱風／打風／天文台／HKO／風球／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】超強颱風樺加沙靠近廣東沿岸，本港風勢增強，天文台今日（24日）凌晨1時40分改發9號風球，再於2時40分改發10號風球（十號颶風信號），為今年第二次。天文台更於2時45分發出黃色暴雨警告信號。



受到強風影響，本港多處發生塌樹事故，包括何文田公主道、窩打老道和太子道西，壓在行車路影響交通。當中1棵大約20米高、直徑超過1米的大樹塌下，橫亘6條行車線，警員和消防到場，合力鋸樹和移走，現場交通回復正常。



另外，窩打老道114號對開1棵大樹連根拔起倒下，壓毀上址對外6米闊、2米高外牆，以及鐵閘，消防到場處理。



▼太子道西272A號對開塌樹情況▼

1棵大約20米高、直徑超過1米的大樹塌下，橫亘6條行車線，警員和消防到場，合力鋸樹和移走。（陳永武攝）

+ 5

▼窩打老道114號對開對開塌樹情況▼

窩打老道114號對開1棵大樹連根拔起倒下，壓毀上址對外6米闊、2米高外牆，以及鐵閘，消防到場處理。

窩打老道114號對開1棵大樹連根拔起倒下，壓毀上址對外6米闊、2米高外牆，以及鐵閘，消防到場處理。（陳永武攝）

▼公主道、余振強紀念中學對開塌樹情況▼

何文田公主道、余振強紀念中學對開有樹塌下。（劉定安攝）

何文田公主道、余振強紀念中學對開有樹塌下。（劉定安攝）