醫生李宏邦涉謀殺案　李指女事主感焦慮　故注射Botox前施鎮靜藥

女銀行家張淑玲注射俗稱Botox的肉毒桿菌素後突陷入昏迷，其後不治。為她作注射療程的矯型外科醫生李宏邦，原被控誤殺罪，但獲陪審團裁定不適合答辯，法庭續就李是否作嚴重疏忽行為作裁定，控方今（25日）傳召在伊利沙伯醫院曾診治張的顧問醫生到高等法院作供。該顧問醫生稱就張的情況，曾和一名叫「WP Li」的醫生通電話，李透露替張注射Botox時，因張感焦慮而為張施用鎮靜藥物，但李當時未有提另兩種藥物。



被告李宏邦，93歲。誤殺罪指他於2018年11月12日，在香港因嚴重疏忽而非法殺死張淑玲(52歲)，陪審團早前裁定李不適合答辯。

伊利沙伯醫院顧問醫生鄧慶璋稱，他因想理解女事主張淑玲受過甚麼治療，故張入院當晚曾致電「WP Li」。(朱棨新攝)

被告李宏邦(右)原被控誤殺，但因他已93歲，且患有認智障礙，被陪審團裁定不適合答辯。(朱棨新攝)

女死者張淑玲當日到被告李宏邦的診所，是想注射Botox。（資料圖片）

案情指張於2020年11月11 日下午被送到伊利沙伯醫院，伊院內科副顧問醫生鄧慶璋供稱，他同晚約9時，因想知張淑玲接受過甚麼治療，因此致電予一名叫「WP Li」（下稱李）的人了解。

李曾為張治療先天性眼臉下垂

鄧指李自稱是整形外科醫生，又稱張是其病人多年。張有先天性眼瞼下垂，李曾替她治療。張亦因肌肉痛、脫髮和注射Botox，向他求醫。在注射Botox方面，李每1至3個月，便替張注射Botox一次。

張當天曾服食半片安眠藥

李又稱他知道張有哮喘，而李不是治療張哮喘的主診醫生，張另向其他醫生求診。他知張有定期服食安眠藥物Stilnox(思諾思)。李又指，張涉案時到其診所以接受注射Botox，她曾服食半片Stilnox。

張感焦慮故曾注射鎮靜藥物

因張對注射Botox感到焦慮，李遂替張注射鎮靜藥物Propofol(異丙酚)。此外，他把Botox和止痛藥物Lignocaine(里格卡因)的混合物，在張的三個不同位置注射。

李當時未提另注射兩藥

但鄧指李當時沒有提及向張注射鎮靜藥物Midazolam(咪達唑侖)和止痛藥物Pethidine(配西汀) 。李之後提到張其後氣促，因缺氧而臉色發紫。她繼而沒有脈搏，李遂她進行急救。

昏迷病人較高風險患支氣管肺炎

鄧作供時指昏迷的病人有較高風險患有支氣管肺炎。他解釋，若病人陷入重度昏迷，同時其胃內尚有食物，食物流向肺部，會引致肺炎。

而根據控方案情，張的死因為支氣管肺炎。

案件編號：HCCC137/2022