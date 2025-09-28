「一哥」周一鳴：年輕人面對不良資訊　警隊學校應加強協作

警務處處長周一鳴今日（28日）在一個嘉許傑出教師的頒獎典禮上表示，現時網絡資訊氾濫，年輕人面臨不良資訊與誘惑，警隊與學校應加強協作，共同培養學生的道德價值觀、批判性思考及守法意識。



香港教育工作者聯會今日舉辦第四屆「十大最『美』教師選舉」頒獎典禮。得獎者與立法會議員兼教聯會副會長朱國強（前左一）、立法會議員李慧琼（前左三）及警務處處長周一鳴（前左四）等合照。（教聯會提供圖片）

香港教育工作者聯會（教聯會）今日舉辦第四屆「十大最『美』教師選舉」頒獎典禮，獲獎教師亦逐一上台發表感言，分享其教學心路歷程與育人點滴。

本屆選舉召集人兼教聯會副主席梁俊傑表示，教師之美在於對教育事業的堅守與對學生的關愛。他指獲獎的十位教師憑藉日復一日的付出樹立了楷模，今天的選舉正是通過嘉獎老師的傑出貢獻，爲教育界傳播正能量。

周一鳴致辭時讚揚10位獲獎教師展現「以生命影響生命」的精神，不僅傳授知識、啟發潛能，更陪伴學生成長，助其建立身心靈韌性。

他表示，他作為警察，也是年輕人工作的持份者，不希望見到原有光明前途的年輕人，因染上惡習最終需負上刑責。他指在網絡資訊氾濫的時代，年輕人面臨不良資訊與誘惑，警隊與學校應加強協作，結合專業，共同培養學生的道德價值觀、批判性思考及守法意識，培育負責任的公民。

教聯會副主席梁俊傑（左）及教聯會主席黃錦良（右）頒紀念狀予警務處處長周一鳴（中）。（教聯會提供圖片）

立法會議員李慧琼形容10位教師是教育界典範，「以愛心與耐心在平凡崗位上默默奉獻」。她並呼籲教育工作者引導年輕一代認識國家歷史文化，傳承中華優秀傳統，珍惜來之不易的國家發展成就。她期望社會各界共同支持教育事業，形成尊師重道的風尚，為香港及國家培育優秀人才。

教聯會副主席梁俊傑（左）及教聯會主席黃錦良（右）頒紀念狀予立法會議員李慧琼（中）。（教聯會提供圖片）

本屆選舉召集人兼教聯會副主席梁俊傑指，為促進教師專業發展，教聯會藉由已成立的「十大最『美」教師網絡」首屆理事會，組織各類分享活動，推廣教學經驗。

教聯會表示，是次活動得到廣州華商學院贊助及一眾教育團體支持。中聯辦教育科技部副處長陳志祿、廣州華商職業學院常務副校長袁國繁擔任，港區全國人大代表兼教聯會主席黃錦良、立法會議員兼教聯會副會長朱國強今日也有出席頒獎禮。