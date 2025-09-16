教聯會調查：逾兩成教師未用AI主因不熟悉　倡成立專組訂教育藍圖

教育界應用人工智能日趨普及，教聯會在5月上旬舉行「香港教師使用AI工具輔助教學的情況」問卷調查，有77.8%教師稱曾經用AI工具輔助教學，有22.2%教師尚未嘗試。而未使用AI工具的教師中，有4成表示因不熟悉AI工具而沒有使用。



教聯會指，周邊國家和地區在數字教育賽道上競相加碼，香港若要突圍，必須主動對接國家「教育強國」戰略，建議政府成立專責小組，制定AI教育長遠發展的規劃藍圖，明確教育、人才、產業協同發展路徑，推動全民普及化。



教聯會今（16日）發表《香港數字教育發展建議書》，建議政府成立專責小組，制定AI教育長遠發展的規劃藍圖。（教聯會圖片）

77.8%老師應用AI 主要用於備課、製作工作紙

教聯會在今年5月上旬，以問卷調查方式，成功訪問514位老師，以了解他們使用AI工具輔助教學的情況及所需支援。受訪者涵蓋幼稚園至中學教師，其中61.1%為前線教師，45.9%擁有21年以上教學經驗。

調查發現，有77.8%教師稱曾經用AI工具輔助教學，有22.2%教師尚未嘗試。已應用AI的教師中，主要用於備課（75%）、製作工作紙或教具（63%）、處理學校行政工作（44.5%）和生成測考題目（40%）。過半數教師每週使用頻率為1至4次不等。87.1%受訪教師認同AI輔助教學有助提升教師教學效能，82.8%認同可減輕工作量。

3.9%教師反映學校不鼓勵用AI

對於未使用AI工具的教師而言，有4成因不熟悉 AI 工具而沒有使用，約3成半因課時緊迫，無法抽出時間使用，有2成半的教師則擔心學生過度依賴AI工具而選擇傳統教學方式。值得注意是，有3.9%教師反映所在學校不鼓勵教師在教學過程中使用AI。

至於使用AI工具時遇到的困難方面，65.3%教師認為AI輸出内容的準確性有待提高，39.7%教師認為存在隱私和數據安全方面的擔憂，27.7%教師認為技術支援不足。另外，83.5%教師表示擔心學生會錯誤地利用AI抄襲功課，削弱批判性思維，降低自主學習的能力。

倡訂AI教育使用指引

教聯會指，周邊國家和地區在數字教育賽道上競相加碼，AI倫理風險與數字鴻溝也日益突出。香港若要突圍，必須主動對接國家「教育強國」戰略，把自身放進區域整體布局中考量，先制定一套覆蓋小學到高等教育的AI使用指引，再升級為全港數字教育整體策略。

教聯會建議，政府成立專責小組，制定AI教育長遠發展的規劃藍圖，明確教育、人才、產業協同發展路徑，推動全民普及化。教聯會指不少學校面臨資源不足問題，教師需自行付費使用，建議政府設立專項撥款，支援學校採購必要的軟硬件設備，及開展更多在校園應用人工智能或資訊科技的計劃，以創建「智能校園」。