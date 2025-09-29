運動潛能奇遇記親子同樂日啟德舉行　助青少年評估最合適發展運動

為提升社會投入體育運動的氛圍，推廣體育正能量，飛越啟德聯同中國香港體育聯盟，以及啟德體育園卓越創始合作夥伴滙豐共同呈獻「運動潛能奇遇記親子同樂日」，周日（28日）於啟德體藝館（習藝坊）舉行，邀得立法會議員兼中國香港體育聯盟主席霍啟剛、啟德體育園總監（策略發展）鄧竟成、滙豐香港區財富管理及個人銀行業務首席客戶官許長虹、香港體育學院院長蔡玉坤擔任主禮嘉賓，多位體育界代表及運動員也出席支持 。



活動邀得中國香港欖球前代表姚錦成更擔任活動總策劃，通過親子遊戲區不同挑戰，包括親子障礙接力、欖球保齡球、親子九宮格傳球、抓旗追逐樂、二人平衡手球橋、五米來回放碟、以及劍擊，讓家長與孩子們透過參與不同運動體驗，發掘自我運動潛能。活動邀請香港體育學院事業團隊在場設立體能測試站，讓青少年能夠得到專業評估，認識自我，盡早找到最適合個人的運動項目，精準鍛練。

霍啟剛表示，非常希望見到更多像姚錦成這樣的優秀運動員，在退役之後以不同角色繼續投入體育領域。高水平運動員憑藉自身的經歷與經驗，能夠更敏銳地察覺到支援不足的地方，並以自身力量與各方協作，積極爭取社會資源，從而更早、更有效地幫助後輩成長，他期望這份「承先啟後」的精神能夠進一步推廣。

鄧竟成表示，活動透過遊戲的形式，讓市民體驗運動的樂趣，同時為年輕人提供參與專業運動測試的機會，幫助他們發掘運動潛能，為新一代運動員的培養奠定基礎，希望未來能有更多類似活動。

姚錦成分享時稱，許多人在投身運動之前，難以確定自己適合哪一項運動，甚至有運動員在嘗試不同項目後，才找到最適合自己的領域。他因此特別與香港體育學院合作，設置專業的體能測試站，讓年輕人有機會透過科學化評估，認識自己較具潛力的運動項目。

他強調，在運動探索的路上，若有專業團隊提供評估與指引，年輕人便能「走少好多冤枉路」。他亦指出，家長的陪伴、支持與鼓勵，同樣是子女能否持續發展的重要元素。