打風麥德姆｜韓國水彈音樂節WATERBOMB宣布延期　觀眾獲全額退款

韓國最具代表性水彈音樂節WATERBOMB今年再次進軍香港，原定在周末（4日及5日）在中環海濱舉行，但由於料將命名「麥德姆」的熱帶氣旋將在周末期間橫過南海中北部並影響本港，主辦方今晚（1日）在社交平台發布延期通知，指超強颱風樺加沙上周掠過本港造成巨大的破壞，再次提醒到主辦方安全至關重要。觀眾將根據各售票平台的政策獲全額退款，至於延期的詳情將盡快公布。



▼2024年6月1日 Waterbomb Hong Kong音樂節第1日▼



+ 29

WATERBOMB主辦方10月1日在社交平台發布延期通知。（IG圖片）

韓國最具代表性水彈音樂節WATERBOMB今年繼續進軍香港，原定在本周末（4日及5日）一連兩日在中環海濱舉行，讓觀眾盡情在水花中享受音樂，與人氣偶像的近距離濕身互動。

陣容強大包括情歌王子SUNKIS、唱作歌手周殷廷等

陣容包括R&B情歌王子SUNKIS（宋秉勤）、全能創作歌手「鹽系男聲」羅景文、水彈女神權恩妃，肌肉型男唱作歌手周殷廷、憑洗腦神曲《八方來財》和《大展鴻圖》走紅華語圈的攬佬等。

天文台10月1日下午發出預測移動路徑圖，料將命名「麥德姆」的熱帶氣旋將逐漸增強為強颱風。（天文台圖片）

天文台10月1日下午2時更新熱帶氣旋預測的位置和強度。(天文台圖片）

WATERBOMB因周末可能掠港的熱帶氣旋宣布延期

惟天公不造美，預料命名「麥德姆」的熱帶氣旋，將在周末期間橫過南海中北部。天文台預測大致移向廣東西部沿岸至海南島東部一帶，最近掠過本港西南約300公里，屆時更增強至強颱風級別。WATERBOMB今晚在社交平台發布延期通知。

樺加沙造成巨大破壞再次提醒安全至關重要

主辦方在公布指出，超強颱風樺加沙上周掠過本港及周邊地區，造成巨大的破壞，也再次提醒安全至關重要。雖然已用盡一切努力確保活動安全，但根據天文台昨日（9月30日）發布的預測，本港周末天氣轉壞，風力相當於3號風球或8號風球。

▼颱風樺加沙9月24日襲港▼



+ 22

料整理退款流程需時約45個工作天

因此在不可避免的情況下，考慮到觀眾、表演者及工作人員的安全，只能宣布活動延期。已購門票的觀眾，將根據各售票平台的政策獲全額退款，至於延期的詳情將盡快公布。

而款項將於公告發布後的14個工作天內，透過各售票平台辦理，退款期限及實際到帳時間，可能因銀行和退款方式而異，預計退款流程開始後，需約45個工作天處理。

▼2024年6月2日 Waterbomb Hong Kong音樂節第2日▼



+ 19

WATERBOMB去年首日撞正「馬力斯」掠港發出3號風球

主辦方並為突然延期造成的不便表示深表歉意，期望觀眾可理解和繼續支持。如有任何疑問，可聯絡「cs@waterbombhongkong.com」

翻查資料，WATERBOMB與香港似乎「命格不合」，去年主辦方選擇在6月1日及6月2日於西九文化區舉行，惟當時撞正熱帶氣旋「馬力斯」影響本港，首日在3號風球下，進場安排受到延誤，觀眾需要等待一個多小時才能進場。